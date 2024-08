Acontece Hub Agro é inaugurado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Espaço leva o nome do ex-prefeito de São Francisco de Paula e ex-presidente da Expointer, Sérgio Bandoca Foscarini da Silva Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Para incentivar e dar visibilidade a empresas e startups que criam produtos e serviços para o agronegócio foi inaugurado o Hub Agro, uma parceria entre a prefeitura de Esteio e a Universidade Feevale. O espaço foi batizado em homenagem a Sérgio Bandoca Foscarini da Silva, ex-prefeito de São Francisco de Paula, que também foi presidente da Expointer e subsecretário do Parque de Exposições Assis Brasil, local onde o Hub foi inaugurado nesta sexta-feira (23).

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, reforçou a importância do espaço com foco em tecnologia para a diversificação da economia do Rio Grande do Sul e também do município, que possui o menor território do estado. “Para Esteio é algo estratégico. Faz com que a gente possa ter outras oportunidades. O nosso processo de crescimento e desenvolvimento nas próximas décadas será diferente do que foi nas décadas anteriores”, prevê.

A prefeitura de Esteio investiu R$ 595,4 mil nas obras do espaço, que possui 118,8 metros quadrados divididos em dois andares. Além dos espaços de coworking, administrativos e auditório, o local também sediará, durante a Expointer, o evento RS Innovation Agro, que apresentará as tendências de inovação para o agronegócio. A gerência do Hub será feita pela Universidade Feevale.

Sobre o homenageado do dia, Pascoal relembrou os tempos em que Bandoca residiu em Esteio, mas, sobretudo, reforçou o caráter agregador do ex-político gaúcho. “Hub é fazer conexões. E ninguém melhor do que o Bandoca sabia fazer conexões. Ele passou a sua vida fazendo conexões com amigos, com pessoas que ele conhecia naquele momento. Ele sempre fez isso na sua vida. E transformou muito desse parque aqui pelas relações que foi desenvolvendo, pedindo, ajudando, tecendo uma teia de amizades, de relacionamentos que era muito forte”, ressaltou o prefeito.

Encerrando seu discurso na cerimônia de inauguração, Pascoal celebrou o legado do espaço de inovação não apenas para os dias da feira, mas para o futuro. “É um dia especial para nós, dentro desse espaço, que vai ter vida o ano todo, esperamos que surjam muitas conexões profissionais positivas, mas também pessoais. Muito obrigado a todos que tornaram esse sonho possível. Que a gente possa se encontrar em muitos momentos aqui no Hub ao longo de todo o ano e que seja, de fato, o início de um grande ecossistema de inovação no nosso país”, finalizou.

Além do reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, e do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, estiveram presentes na solenidade de inauguração o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Clair Kuhn, e familiares de Sérgio Bandoca Foscarini da Silva.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/hub-agro-e-inaugurado-no-parque-de-exposicoes-assis-brasil-em-esteio/

Hub Agro é inaugurado no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

2024-08-23