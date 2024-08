Acontece Panvel inaugura primeira loja em Três Coroas, no RS

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Novo espaço foi inaugurado na Rua 12 De Maio, 234 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Empenhada na promoção da saúde e do bem-estar, a Panvel Farmácias chega ao município de Três Coroas trazendo um extenso portfólio de medicamentos, produtos e serviços à comunidade da região. A primeira loja da rede na cidade do Vale do Paranhana foi inaugurada na Rua 12 de Maio 234, Centro, com espaço voltado à moderna experiência de compra que a rede oferece. A nova filial está aberta de segunda a sábado, das 7h às 22h, além de domingos e feriados, entre 8h e 21h.

“Chegamos a Três Coroas reforçando o cuidado com as pessoas como nosso maior propósito. Para nós da Panvel, é motivo de grande satisfação chegar a mais uma cidade importante do RS, oferecendo nossas soluções e facilidades voltadas à saúde e maior qualidade de vida do público local”, destaca o diretor Executivo da Panvel, Roberto Coimbra.

A Panvel tem entre seus diferenciais, o atendimento personalizado e um universo de facilidades para que fique sempre tudo bem. Os clientes do município vão contar com o Panvel Clinic, ecossistema de serviços que estende o papel da farmácia no cuidado com a população. Através de salas especializadas, são oferecidos diversos serviços, como verificação de glicemia, temperatura e pressão arterial.

Outro benefício oferecido pela marca é o Programa Uso Contínuo Bem Panvel. O serviço garante descontos progressivos em produtos selecionados e envia avisos sobre a proximidade das datas de reposição dos medicamentos de uso regular ou de outros itens como complementos vitamínicos e fraldas geriátricas. O cliente pode aderir ao programa em todas as lojas e nos canais digitais da rede: App Panvel, site Panvel.com e tele Alô Panvel. Basta comprar seu primeiro medicamento de uso contínuo e confirmar a adesão.

Além disso, usuários dos convênios empresariais, como IPE Saúde e Sicredi, têm condições especiais e facilidades exclusivas para compras em medicamentos de marca e genéricos.

