Acontece Bourbon Shopping Country Apresenta o Circuito Interativo PEPPA PIG Pelo Mundo

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Evento oferece experiências tecnológicas para crianças, jogos temáticos e efeitos divertidos em novos ambientes instagramáveis Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 15 de agosto a 15 de outubro, os visitantes do Bourbon Shopping Country podem embarcar em uma aventura especial com o circuito interativo PEPPA PIG Pelo Mundo, das 12h às 21h. Produzido pela YDreams Global, a atração convida as crianças a acompanhar a Peppa Pig e a sua família por quatro diferentes espaços: no avião, na cidade, no campo e no litoral. Cada área oferece ambientes imersivos e lúdicos, cheios de descobertas para estimular a imaginação por meio da interação e da tecnologia.

O evento é acessível para pessoas com deficiência e inclui recursos de linguagem de sinais. Além disso, sessões adaptadas para crianças com autismo também estão programadas. O circuito, recentemente redesenhado com novas atividades, estará localizado no primeiro andar do shopping. Os ingressos são limitados e estão disponíveis na plataforma Sympla: https://bileto.sympla.com.br/event/96099/d/267276

“Estamos entusiasmados em lançar o circuito PEPPA PIG Pelo Mundo no Bourbon Shopping Country. Esta encantadora jornada permitirá que as crianças explorem o mundo de Peppa Pig e sua família através de várias estações divertidas e interativas. Na YDreams Global, estamos comprometidos em criar espaços imersivos e inclusivos, onde os visitantes podem viver momentos que se transformam em memórias compartilhadas”, diz Karina Israel, CEO da YDreams Global.

O evento conta com quatro espaços temáticos com mais de dez atrações, convidando as crianças a viajar pelo mundo de PEPPA PIG em diferentes cenários:

Espaço 1: Vamos Viajar

Na entrada, as crianças são convidadas pelo Sr. Batata a encontrar o bilhete dourado que concede uma viagem para a América do Norte. Em uma tela, o visitante deve tocar em várias batatas para encontrar o bilhete dourado. No cenário do avião, as crianças podem ouvir a Sra. Coelho anunciar o pouso nos Estados Unidos.

Espaço 2: Na Cidade

As crianças podem simular experiências urbanas com Peppa Pig, como andar de táxi, subir cuidadosamente em prédios altos e visualizar paisagens através de periscópios. As atrações incluem:

Corrida de Carro: As crianças participam de uma corrida de carros em Nova York, correndo no lugar para mover os carros dirigidos pela Sra. Coelho.

Descendo o Rio de Boia: Em uma visita ao Grand Canyon, Peppa Pig e sua família têm uma emocionante aventura descendo as corredeiras em um bote amarelo. Os visitantes podem tirar fotos no bote para lembrar este incrível momento em família.

Pizza Italiana: As crianças precisam se movimentar para ajudar o chef a montar uma famosa pizza italiana tradicional, coletando ingredientes de uma esteira virtual.

Espaço 3: No Campo

No campo, Peppa aproveita tudo o que a natureza tem a oferecer. As crianças podem explorar e se divertir, relembrando momentos clássicos do programa. As atrações incluem:

Poças de Lama: A atividade favorita de Peppa Pig é pular em poças de lama. Aqui, as crianças podem se divertir pulando com ela sem se sujar. Um sensor detecta seus movimentos, e o personagem na tela os imita, pulando em poças de lama ao lado deles.

Arbusto de Amoras: No meio da área de brincadeiras, as crianças encontram o arbusto de amoras. A estrutura de cordas as desafia a entrar e sair do arbusto.

A Galinha Feliz: Nesta interação, as crianças ajudam a galinha a botar ovos e a chocar pintinhos, semelhante a um dos jogos de computador favoritos de Peppa.

Escorregada do Dinossauro: Inspirado no brinquedo favorito de George, as crianças podem se divertir escorregando enquanto são surpreendidas por sons de dinossauros ao longo do caminho.

Espaço 4: Pela Costa

No espaço inspirado na costa, as crianças podem aproveitar as seguintes atividades:

Tesouros do Oceano: Enquanto brincam no trampolim, as crianças interagem com estrelas do mar, cavalos-marinhos e outros elementos do oceano, enquanto Peppa Pig e George dirigem um submarino. Elas precisam coletar conchas na tela à sua frente. Com o movimento dos braços, tocam virtualmente os elementos do mar, criando um efeito mágico na tela.

Castelo de Areia: Um jogo de toque para as crianças construírem um belo castelo de areia. Elas escolhem baldes e descobrem garrafas plásticas que não deveriam estar na praia. Um jogo educativo e divertido.

Surfando com a Família Pig: Na saída, os pais podem tirar fotos dos filhos em um espaço interativo onde Peppa Pig, George e Papai Pig estão surfando.

Os ingressos para entrada inteira custam R$40 e para meia-entrada estão R$20, disponíveis via Sympla ou na bilheteria. Crianças de até 2 anos têm entrada gratuita e crianças a partir de 2 até os 12 anos pagam meia-entrada.

Confira os Combos:

Combo Família A: 1 criança + 1 adulto = R$55,00

Combo Família B: 1 criança + 2 adultos = R$90,00

Combo Família C: 2 crianças + 2 adultos = R$100,00

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/bourbon-apresenta-circuito-interativo-peppa-pig/

Bourbon Shopping Country Apresenta o Circuito Interativo PEPPA PIG Pelo Mundo

2024-08-23