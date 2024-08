Expointer Expointer da Retomada começa neste sábado

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

A Expointer da Reconstrução e da Retomada, como está sendo chamada, se estende até 1º de setembro, das 8h às 20h30. Foto: Divulgação A Expointer da Reconstrução e da Retomada, como está sendo chamada, se estende até 1º de setembro, das 8h às 20h30. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o slogan “Superar é da nossa natureza”, a Expointer 2024 é embalada pelo espírito de reconstrução e recomeço, após as enchentes históricas que atingiram o Estado em maio. O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, abre suas portas neste sábado (24) para a 47ª edição da maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina. A Expointer da Reconstrução e da Retomada, como está sendo chamada, estende-se até 1º de setembro, das 8h às 20h30.

Durante os nove dias de feira, mais de 500 eventos devem ocorrer como julgamentos, leilões, provas, palestras, apresentações, workshops, demonstrações sobre todo o universo do agro. O parque de exposições, após ter ficado alagado por mais de 30 dias, devido às fortes chuvas de abril e maio, passou por diversas reformas e melhorias, entre elas revisão das redes elétrica e hidráulica, reforma dos telhados e calhas e recuperação do calçamento das vias.

O número de animais em exposição, um dos principais atrativos da Expointer, aumentou 12% em relação à última edição, chegando a 4.796 animais de argola e rústicos inscritos. Nesta edição, participam novas raças de ovinos, como a Dhone Merino, e de equídeos, como os Muares. Após alguns anos de ausência, retornam à feira as raças de bovinos Senepol e de caprinos Saanen.

Um dos mais queridos dos visitantes, o tradicional Pavilhão da Agricultura Familiar celebra seus 25 anos com 413 empreendimentos, um recorde de participação. O espaço é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais. O Pavilhão da Agricultura Familiar fica aberto ao público em todos os dias da feira, das 8h às 20h.

No Pavilhão do Artesanato, 184 artesãos comercializarão seus produtos. Além das tradicionais peças de cutelaria, cuias, calçados e adereços de couro, a edição de 2024 tem novidades, como peças em lã crua feltrada e tecelagem com bambu.

Uma novidade desta edição é a realização do Festival Sou do Sul. Serão três dias de shows, deste sábado a segunda-feira (26). Grandes nomes da cultura gaúcha, como Renato Borghetti e Shana Müller, e outros 30 artistas se apresentarão nos três dias do festival, que serão encerrados com artistas nacionais.

Devido às enchentes e a interrupção do Trensurb entre Porto Alegre e Esteio, operações especiais serão disponibilizadas durante a Expointer. O acesso ao Parque de Exposições Assis Brasil poderá ser feito via ônibus ou trem. A Trensurb operará parcialmente, com trens saindo das estações Canoas e Mathias Velho a cada 14 minutos. A integração para quem sai da capital será feita por ônibus disponibilizados pela empresa, sem custo adicional para o usuário. Eles partirão do terminal da Trensurb na avenida Júlio de Castilhos, próximo ao Pop Center. Também será possível embarcar na parada de ônibus da Estação Aeroporto.

Além disso, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) oferecerá um serviço especial de ônibus entre Porto Alegre e Esteio. As partidas da capital ocorrerão em dois terminais: na Rodoviária de Porto Alegre e na Rua Cassiano Nascimento, esquina com a avenida Siqueira Campos. Na Expointer, o ponto de embarque e desembarque será no terminal de ônibus da rua Maurício Cardoso, próximo à passarela da Estação Esteio da Trensurb.

O serviço especial de ônibus funcionará das 7h às 22h a partir deste sábado. Durante os dias do Festival Sou do Sul, de 24 a 26 de agosto, os horários serão estendidos até as 2h. A tarifa do serviço será de R$ 15, com pagamento em dinheiro ou cartão de crédito.

Ingressos

* Pedestre: R$ 18;

* Estudante: R$ 9;

* Idosos com 60 anos ou mais: R$ 9, com apresentação da Carteira de Identidade;

* Pessoas com deficiência: R$ 9 (de acordo com a Lei Federal nº 13.146/2015);

* Crianças de até 6 anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis: entrada gratuita;

* Entrada de pedestres pelos portões 2, 6 e 13 das 8h às 20h30.

* Estacionamento de Veículos: R$ 46 por veículo. O preço não a entrada do motorista, nem dos demais passageiros

* Entrada dos veículos pagantes pelos portões 14 e 15.

* Camping Expositores de Animais: R$ 460. Entrada pelo portão 11.

