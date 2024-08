Mundo Nasa: decisão sobre retorno de astronautas “presos” no espaço pode ser tomada neste sábado

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

O retorno já foi adiado três vezes. Foto: Divulgação/Nasa O retorno já foi adiado três vezes. (Foto: Divulgação/Nasa) Foto: Divulgação/Nasa

A Nasa, a agência espacial norte-americana, informou que espera anunciar neste sábado (24) sua decisão sobre se os dois astronautas que viajaram para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) retornarão à Terra na cápsula Starliner, da Boeing, que os transportou para o espaço no começo de junho.

“A decisão da Nasa sobre o retorno da Starliner à Terra com os astronautas a bordo é esperada para não antes do próximo sábado, 24 de agosto, após a conclusão de uma revisão”, disse a agência espacial em um comunicado.

Os astronautas Barry “Butch” Wilmore e Suni Williams, deveriam ter voltado à Terra em 12 de junho, mas podem voltar ao nosso planeta somente em fevereiro 2025, caso a cápsula Starliner ainda seja considerada insegura.

O retorno já foi adiado três vezes. A agência espacial está discutindo planos potenciais com a SpaceX para deixar dois assentos vazios em um próximo lançamento da cápsula Crew Dragon, que recebeu a aprovação da Nasa para voos de astronautas em 2020. A dupla foi enviada à ISS em 5 de junho, em uma missão de (supostamente) 8 dias, no primeiro voo tripulado da cápsula Starliner, da Boeing. Só que, segundo a agência, problemas nos propulsores e vazamentos de hélio bagunçaram todo o cronograma.

“Passamos por muitas simulações… e acho que, no ponto em que estamos agora, sinto confiança de que, se fosse necessário, se houvesse algum problema com a ISS, poderíamos entrar na nossa espaçonave, desacoplar, conversar com nossa equipe e encontrar a melhor forma de voltar para casa”, disse Williams em julho.

Falhas nos propulsores durante a acoplagem inicial da Starliner à ISS em junho e vários vazamentos de hélio, utilizado para pressurizar esses propulsores, levaram a Boeing a iniciar uma campanha de testes para entender a causa e propor soluções à Nasa, que tem a decisão final.

No entanto, os resultados desses testes ainda não dissiparam as preocupações sobre a segurança da Starliner e geraram debates internos na agência sobre os riscos da cápsula. Utilizar uma cápsula da SpaceX para trazer de volta astronautas que a Boeing planejava retornar na Starliner seria, porém, um golpe significativo para a gigante aeroespacial, que tem lutado há anos para competir com a SpaceX.

“Ouvimos muitas pessoas que tinham preocupações e a decisão não foi clara”, explicou Ken Bowersox, chefe de operações espaciais da Nasa.

A Nasa está deu bastante tempo à Boeing para realizar mais testes e coletar dados, e só deve tomar uma decisão no próximo sábado. A agência adiou inclusive a próxima missão da Crew Dragon, chamada Crew-9, em mais de um mês.

Mesmo assim, ainda não foi decidido quais astronautas seriam retirados da missão para acomodar Wilmore e Williams, se necessário.

