Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Evento será realizado em Paris, de 28 de agosto a 8 de setembro. (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

Os Jogos Paralímpicos de Paris (28 de agosto a 8 de setembro) terá a participação de 13 competidores do Rio Grande do Sul, em disputas de atletismo, natação, judô, futebol 5, esgrima, halterofilismo, tiro com arco e taekwondo. Todos são beneficiários do programa Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte.

Dentre os nomes gaúchos está o do campeão Jovane Guissone, que faturou o ouro na esgrima na Olimpíada especial de Londres (2012) e a prata na edição de Tóquio (2020). Ele sofreu lesão na medula aos 22 anos, ao ser baleado durante um assalto. Cerca de três anos após o incidente, passou a treinar com espadas.

Outro destaque na delegação é o tetracampeão olímpico Ricardinho Alves, do futebol de 5. Medalhista de ouro nas Paralimpíadas de Pequim (2008), Londres, Rio de Janeiro (2016) e Tóquio, também foi eleito o melhor do mundo três vezes (2006, 2014 e 2018). Em seu histórico pessoal está um descolamento de retina aos 6 anos e que comprometeu a visão – aos 10, passou a se dedicar à modalidade para cegos.

A lista se completa pelos competidores Aser Mateus Almeida Ramos e Wallison Fortes (atletismo), Marcelo Casanova (judô), Roberto Rodriguez (natação), Maria Eduarda Stumpf (taekwondo), Jonatan da Silva (futebol 5), Reinaldo Ferreira (tiro com arco), Ana Paula Marques (halterofilismo), Mônica da Silva Santos, Vanderson Chaves e Kevin Damasceno (esgrima).

Essa edição da Paralimpíada contará com a maior quantidade de atletas brasileiros em competições internacionais: 280 no total, dos quais 274 fazem parte do programa Bolsa Atleta, ou seja, 97,8%. Mais de 63% são beneficiados com o programa Bolsa Atleta Pódio, mais alta categoria do programa.

Ao todo, 4,4 mil atletas competirão em 22 modalidades esportivas durante os 11 dias do evento. Participam atletas com deficiências motoras ou intelectuais, amputação, cegueira e paralisia cerebral. Trata-se do terceiro maior evento esportivo do mundo em termos de venda de ingressos, pernas para os Jogos Olímpicos tradicionais e da Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta é um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas no mundo. Desde sua criação, em 2005, já foram investidos quase R$ 1,8 bilhão em seus beneficiários. Até hoje, 37.595 atletas foram contemplados, com um total de 105 mil benefícios. Somente no ano passado, o valor foi superior a R$ 57 milhões.

A iniciativa do Ministério do Esporte garante condições mínimas para que atletas de alto desempenho (que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais) possam se dedicar de forma exclusiva ao treinamento e a competições locais, continentais e mundiais.

Mais alta categoria do programa, o Bolsa Pódio, começou a ser pago em 2013. Atualmente, prevê repasses de até R$ 16.629 mensais. No foco estão atletas com chances reais de medalhas em eventos internacionais e que estão posicionados entre os 20 melhores do ranking mundial em suas respectivas modalidades.

(Marcello Campos)

