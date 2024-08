Mundo Saiba qual o tempo máximo que astronautas já ficaram no espaço

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Em junho, os astronautas Barry Wilmore e Sunita Williams embarcaram na espaçonave Starliner, da Boeing, rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). A missão, no entanto, deveria durar oito dias. Porém, após um problema na nave, o retorno à Terra foi adiado e os astronautas devem voltar só em 2025.

Conforme a Nasa, os dois astronautas podem voltar em fevereiro do ano que vem. Ou seja, eles passariam oito meses no espaço. Falhas nos propulsores durante a acoplagem inicial da Starliner à ISS em junho e vários vazamentos de hélio, utilizado para pressurizar esses propulsores, levaram a Boeing a iniciar uma campanha de testes para entender a causa e propor soluções à Nasa, que tem a decisão final. No entanto, os resultados desses testes ainda não dissiparam as preocupações sobre a segurança da Starliner e geraram debates internos na agência sobre os riscos da cápsula.

“Passamos por muitas simulações… e acho que, no ponto em que estamos agora, sinto confiança de que, se fosse necessário, se houvesse algum problema com a ISS, poderíamos entrar na nossa espaçonave, desacoplar, conversar com nossa equipe e encontrar a melhor forma de voltar para casa”, disse Williams em julho.

Utilizar uma cápsula da SpaceX para trazer de volta astronautas que a Boeing planejava retornar na Starliner seria, porém, um golpe significativo para a gigante aeroespacial, que tem lutado há anos para competir com a SpaceX.

Mesmo sendo um longo tempo, eles não bateriam o recorde de maior número de dias passados no espaço de uma só vez. O recorde pertence ao cosmonauta russo Valeri Polyakov, que esteve a bordo da estação espacial russa Mir por 437 dias entre 1994 e 1995.

Entre os astronautas da Nasa, o recorde fica com Frank Rubio. Ele passou 371 dias no espaço, retornando em setembro do ano passado. Em seguida vem Mark Vande Hei, que encerrou sua missão após 355 dias.O cosmonauta russo Oleg Kononenko se tornou a primeira pessoa a passar mil dias no espaço, segundo agência espacial russa Roscosmos. Ele fez cinco viagens à Estação Espacial Internacional desde 2008. Kononenko bateu pela primeira vez o recorde cumulativo de tempo espacial em fevereiro de 2024, quando superou o total de 878 dias, 11 horas, 29 minutos e 48 segundos estabelecido pelo compatriota russo Gennady Padalka em 2015.

Se a missão de Kononenko terminar conforme o planejado, em 23 de setembro de 2024, ele terá passado um total de 1.110 dias em órbita. Peggy Whitson detém o recorde entre os astronautas da Nasa, com 675 dias, seguida por Jeff Williams, com 534 dias.

2024-08-23