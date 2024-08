Expointer Expointer 2024: Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 413 empreendimentos

Na comparação com o ano passado, que teve 372 presentes, serão 41 expositores a mais

O Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF), no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, passa pelos preparativos finais para a 47ª Expointer, que iniciará neste sábado (24). Este ano, serão 413 empreendimentos ocupando o espaço. Na comparação com o ano passado, que teve 372 presentes, serão 41 expositores a mais.

As mulheres estarão em destaque nesta edição da Feira, já que o número de empreendimentos liderados por elas também cresceu. Em 2024, serão 217, superando os 148 do ano passado. Estarão presentes, ainda, 126 jovens na liderança de empresas; em 2023, foram 87.

O local também contará com 69 estreantes. O novo secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, acompanhou, nessa quarta-feira (21), a fase final de montagem do 26º PAF na Expointer. Durante a visita, Covatti conversou com os integrantes das entidades que compõe a comissão organizadora. O secretário exaltou a qualidade do que é produzido pelos agricultores familiares.

“Aqui encontramos os grandes produtores das pequenas propriedades e podemos verificar como a política pública contribui na produção rural gaúcha”, frisou o titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). O espaço da agricultura familiar é reconhecido pela grande variedade de embutidos, defumados, queijos e laticínios diversos, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, pescados, derivados da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, espumantes, cachaças, sucos, temperos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

No artesanato, estarão produtos elaborados com matérias-primas encontradas nas propriedades rurais, como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição gaúcha. O Pavilhão da Agricultura Familiar estará aberto ao público a partir de sábado, das 8h às 20h. A feira prossegue até o domingo, 1º de setembro.

A 47ª Expointer já tem ingressos à venda pela internet. É necessário deve fazer login no site eleventickets.com e informar nome completo e CPF da pessoa que utilizará o bilhete. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto bancário ou pix. Também será possível adquirir diretamente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Durante todo o evento, o público pode cruzar os portões das 8h às 20h30min. Expositores de animais, imprensa e outros profissionais não estão sujeitos a essa restrição. A entrada custa R$ 18 para pedestre, com meia-entrada (R$ 9) para idosos (a partir de 60 anos), estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. Já o estacionamento de veículos custa R$ 46 (não inclui a entrada do motorista, nem dos demais passageiros).

Maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina, a Expointer é promovida pelo governo do Estado em parceria com a prefeitura de Esteio, entidades do agronegócio e empresas parceiras. As informações são divulgadas no site oficial expointer.rs.gov.br.

