Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

Espanhol foi anunciado no início da semana Foto: Ricardo Duarte/Inter Espanhol foi anunciado no início da semana (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O último jogador que desembarcou no estádio Beira-Rio nesta janela de transferências, o espanhol Hugo Mallo, já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com isso, o lateral está a disposição do técnico Eduardo Coudet, diante do Fortaleza, neste sábado (19), pelo Brasileirão.

O lateral-direito já vem treinando com o elenco colorado. Restavam apenas os trâmites para ficar regularizado no BID, o que aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (17).

Um possível Inter para enfrentar o Fortaleza tem: Rochet; Bustos (Hugo Mallo), Igor Gomes, Nico Hernández e Thauan Lara; Johnny, Matheus Dias, Bruno Henrique e De Pena; Pedro Henrique e Luiz Adriano.

O elenco colorado volta aos treinos na tarde desta sexta-feira. O Inter é o 13º na tabela, com 24 pontos, enquanto o Fortaleza é o 11º, com 26.

