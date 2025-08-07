Bruno Laux Hugo Motta retoma Mesa da Câmara e defende diálogo como caminho para soluções políticas

Por Bruno Laux | 7 de agosto de 2025

(Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Mesa retomada

Depois de uma longa negociação com a oposição nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), conseguiu sentar-se à mesa da presidência da Câmara somente por volta das 22 horas. Ao longo do dia, o chefe parlamentar chegou a ameaçar suspender mandatos e acionar a polícia legislativa contra parlamentares que impediam a abertura de sessão em protesto favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mesa retomada II

Ao ocupar a mesa, Hugo Motta destacou que sua presença visava garantir o respeito à Presidência, “como quer que seja”, além do fortalecimento da Câmara. Em discurso aos deputados, o líder da Casa tornou a defender o diálogo como caminho para a construção de soluções políticas, destacando que a democracia “não pode ser negociada”.

Presença infantil

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) chamou a atenção nesta quarta-feira ao levar a filha de 4 meses a Brasília para participar da obstrução aos trabalhos na Câmara. Recém-saída da licença-maternidade, de forma antecipada, a parlamentar catarinense apareceu em um vídeo sentada na cadeira da Presidência da Casa com a bebê no colo.

Sessão remota

De modo a driblar a ocupação da oposição na Mesa Diretora do Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), agendou para esta quinta-feira uma sessão deliberativa remota. Apesar da alternativa, o chefe parlamentar está decidido a manter votações de pautas de interesse da população, garantindo que não aceitará intimidações ou tentativas de constrangimento.

Adesão da base

À frente do comando de quatro pastas do governo Lula, a federação formada pelo União Brasil e o PP no Congresso decidiu aderir ao protesto organizado por bolsonaristas no Legislativo. As legendas orientaram seus integrantes nesta quarta-feira a não registrarem presença em plenário em caso de sessões de votação na Câmara e no Senado.

Acolhimento de repatriados

O governo federal lançou nesta quarta-feira o programa “Aqui é Brasil” para o atendimento de brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade. Por meio de ações de acolhimento, a iniciativa deve oferecer uma resposta coordenada, abrangente e humanizada às necessidades dos grupos de deportados que chegam ao país.

Clima em discussão

Parlamentares de mais de 20 países participam nesta semana da II Cúpula Parlamentar de Mudança Climática e Transição Justa da América Latina e do Caribe, no Congresso brasileiro. O evento busca construir uma agenda comum para a COP 30, prevista para novembro, em Belém (PA), a partir de debates sobre implementação de acordos globais e políticas públicas para transição sustentável.

Sede mantida

O embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP 30, descartou nesta quarta-feira a possibilidade de alteração do local do evento. A mudança vinha sendo cogitada em meio a relatos de preços excessivamente altos de hospedagens oferecidas aos participantes da conferência.

Decisão indefinida

Apesar do favoritismo do governador paranaense Ratinho Jr. como possível nome do PSD para o Planalto em 2026, a aposta do partido para as eleições presidenciais permanece indefinida. Com expectativa de definir o futuro no pleito até o início do próximo ano, a sigla também trabalha com a possibilidade de lançar o governador gaúcho Eduardo Leite na disputa, ou ainda apoiar uma eventual candidatura do paulista Tarcísio de Freitas, pelo Republicanos.

Guardiões da Fauna

De forma inédita no RS, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente anunciou a criação do Programa Guardiões da Fauna, destinado ao cadastro de cidadãos interessados em oferecer abrigo legal a animais silvestres provenientes de apreensões ou resgates. Focado em espécies impossibilitadas de retornar à vida livre, a iniciativa condiciona o ingresso no programa a pessoas que contem com espaços que possuam as devidas condições, que estarão sujeitos a visitas periódicas.

Turismo gaúcho

A Secretaria de Turismo lança nesta quinta-feira o Programa O Sul Tchê Espera, que integra um conjunto de ações voltadas ao impulsionamento do turismo em todas as regiões do RS. As medidas pretendem promover o fortalecimento do setor como vetor de desenvolvimento econômico, social e cultural no estado, valorizando identidades regionais e gerando novas oportunidades.

Obras iniciadas

O secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, vem ao RS nesta quinta-feira para uma série de assinaturas de contratos do programa Compra Assistida e de início de obras do Minha Casa, Minha Vida. O representante do governo federal deve autorizar o início de obras do Loteamento União, com 100 unidades habitacionais, em Encantado, e do empreendimento São Miguel, com 212 moradias.

Luto humanizado

Avançou na Câmara de Porto Alegre o projeto de lei que determina que as unidades de saúde ofereçam às parturientes de natimorto acomodação em enfermarias separadas das demais mães durante sua internação. Apresentada pela vereadora Cláudia Araújo (PSD), a proposta também permite a essas mulheres contar com um acompanhante de sua escolha durante este período, além de atendimento psicológico posterior ao evento.

Proteção feminina

A deputada estadual Silvana Covatti (PP) e a vereadora Vera Armando (PP) estarão nesta quinta-feira à frente do encontro “Mulheres Progressistas contra o Feminicídio”, em Porto Alegre. O evento reunirá lideranças do partido de todo o RS para a formação de uma rede de discussão e construção de soluções e mobilizações urgentes contra a violência que atinge milhares de mulheres e seus filhos.

Desigualdade habitacional

Em meio a discussões sobre ocupações em Porto Alegre no plenário da Câmara Municipal, o vereador Jonas Reis (PT) defendeu nesta terça-feira o avanço de uma CPI do Setor Imobiliário. O petista destaca que a Capital conta com mais de 100 mil imóveis vazios – 1,3 mil somente da Prefeitura -, enquanto “ainda há gente morando na calçada”.

