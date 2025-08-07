Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Hora de reagir

Por Edson Bündchen | 7 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Brasil vive um impasse crônico: por que ainda não conseguiu ingressar no seleto grupo de países desenvolvidos, mesmo com um território continental, recursos naturais abundantes e uma população numerosa? A resposta passa, necessariamente, pela incapacidade de gerar complexidade econômica. Nunca fomos, é fato, um país que tivesse vocação ao planejamento de longo prazo. Ao longo das décadas, empilhamos oportunidades perdidas e desperdiçamos muito de nossa energia em guerras internas, improdutivas e paralisantes. Nesse aspecto, a chacoalhada que as tarifas impostas pelo Governo americano pode ser uma oportunidade para quebrar a inércia e avançar rumo a um plano que dê ao Brasil a chance de ingressar na prateleira superior dos países desenvolvidos. Não é uma missão fácil, mas as condições estão dadas e são claras: somente iremos prosperar se formos capazes de agregar maior complexidade econômica em nosso sistema produtivo, aí envolvendo não apenas o setor primário, mas também o comércio, serviços e especialmente a nossa indústria.

Complexidade econômica é a capacidade de um país produzir e exportar uma diversidade de bens sofisticados, baseados em conhecimento. Países que dominam a fabricação de semicondutores, equipamentos médicos, softwares ou tecnologias verdes possuem economias muito mais resilientes e produtivas do que os que se apoiam em commodities agrícolas ou minerais. O Brasil, neste aspecto, permanece preso a uma estrutura produtiva primária e de baixo valor agregado.

No entanto, países que escaparam dessa armadilha seguiram um caminho comum: a combinação inteligente entre Estado e mercado. Nenhum país chegou ao topo apenas confiando nas forças espontâneas do mercado. O desenvolvimento é sempre, em alguma medida, planejado. A Coreia do Sul, a Alemanha e mais recentemente a China, vêm reescrevendo os manuais de desenvolvimento ao implementar uma economia mista com alto grau de coordenação estatal. Esses países investem em infraestrutura, educação e tecnologia com metas claras de longo prazo, alcançando níveis de sofisticação que denotam a importância da combinação entre o planejamento estatal e o empreendedorismo privado.

Esse novo caminho deve partir de três pilares centrais. O primeiro é a construção de um Estado estrategista, que planeje, coordene e apoie o setor produtivo de forma inteligente, técnica e livre de amarras burocráticas ou práticas clientelistas. Um Estado que ajude a reduzir riscos e incertezas, e não que os multiplique. Nesse sentido, a construção de um bom ambiente de negócios é essencial.

O segundo pilar é a adoção de uma política industrial moderna, baseada em dados e evidências, e não em lobbies ou protecionismos ultrapassados. Incentivos devem estar atrelados a desempenho, inovação, sustentabilidade e inserção global. É preciso identificar setores com potencial de sofisticação e promover o adensamento das cadeias produtivas, articulando empresas, universidades e centros de pesquisa.

Por fim, o terceiro pilar é a revalorização do conhecimento como motor do desenvolvimento. A revolução tecnológica atual, marcada por inteligência artificial, biotecnologia, transição energética e novas cadeias produtivas, exige capital humano altamente qualificado. É hora de reformar o ensino técnico, ampliar o acesso a cursos em áreas científicas e tecnológicas e transformar universidades públicas em polos de inovação.

O Brasil precisa sair do impasse entre estatismo ineficiente e liberalismo ingênuo. Deve construir um modelo próprio, voltado à inovação, ao conhecimento e à ambição de, finalmente, ocupar o lugar que lhe cabe entre as nações desenvolvidas. O episódio do tarifaço de Trump, ao tempo em que assusta, também expõe nossas fragilidades e nos convida a reagir, investindo com inteligência e senso de oportunidades em nossas melhores competências. Somente desta maneira conseguiremos, não apenas dar condições adequadas de vida aos brasileiros, mas também proteger o País contra futuras investidas de outros países, como agora no caso da guerra comercial fomentada pelos EUA.

Instagram: @edsonbundchen

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Hugo Motta retoma Mesa da Câmara e defende diálogo como caminho para soluções políticas
As pesquisas eleitorais
https://www.osul.com.br/hora-de-reagir/ Hora de reagir 2025-08-07
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira
Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030
Política Presidente do Senado marca sessão remota, e presidente da Câmara dos Deputados ameaça suspender oposicionista que impedir o plenário
Política Defesa de Bolsonaro recorre da prisão domiciliar
Política “Buzinaço, polícia, corneta, um inferno”: as queixas dos vizinhos de Bolsonaro no grupo do condomínio
Política Supremo permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamentos de saúde
Mundo Trump pretende se encontrar com Putin e Zelensky na semana que vem, afirma imprensa norte-americana
Pode te interessar

Colunistas País rico

Bruno Laux Audiência pública debaterá baixa cobertura vacinal no RS

Colunistas As pesquisas eleitorais

Bruno Laux Hugo Motta retoma Mesa da Câmara e defende diálogo como caminho para soluções políticas