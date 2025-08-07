Colunistas As pesquisas eleitorais

Por Rogério Pons da Silva | 7 de agosto de 2025

(Foto: Agência Brasil)

Um candidato que contrata uma pesquisa. Paga caro por ela, a pesquisa revela que outro candidato concorrente está liderando nas pesquisas.

Na sua opinião:

O candidato que pagou pela pesquisa, irá divulgar o resultado?

Por certo que não irá divulgar!

No máximo, irá utilizar a pesquisa para corrigir sua campanha, mas jamais irá divulgar, a não ser que:

Ele próprio esteja na liderança.

E por que é tão importante estar liderando as pesquisas de intenção?

É óbvio que o candidato que lidera será o que tem mais probabilidade de conseguir ser eleito.

Mas será que é pelas pesquisas em si ou por induzir o eleitor a escolher quem lidera?

Pesquisas de intenções de votos são legais, mas ao meu ver, buscam razões subliminares para atender outros interesses, que não o de informar.

Qual o efeito útil de saber de forma antecipada o resultado de uma eleição?

Qual seria a vantagem para a sociedade de saber antecipadamente quem lidera as pesquisas? Nenhuma.

Há interesse de uns, sim, mas para a sociedade, nenhuma vantagem.

Abordemos o tema por outro ângulo e de forma bem pragmática:

Se você for o pesquisado e sua resposta ao entrevistador coincidir com a sua opção de voto no dia da votação, então, seu voto foi antecipado.

Foi revelado antes de ser colocado nas urnas!!

E em sendo divulgado antes do pleito o voto revelado, não foi secreto.

Acompanhe com atenção:

O Voto foi secreto na urna, mas se você revelou antecipadamente, logo, seu voto não foi secreto, pois influenciou outros eleitores.

Mas como a pesquisa é de INTENÇÃO de votos, podemos dizer que o eleitor declarou uma “preferência”, mas que isso não se confirmou no dia, ou seja, votou diferente da pesquisa que respondeu…

Ora, se as pesquisas divulgam a intenção, e o voto diverge na urna, então, a pesquisa não foi a expressão da verdade.

Por este ponto de vista , pesquisas divulgadas só tem duas possibilidades:

1- Antecipou o que deveria ser voto secreto.

2 – Algo não verdadeiro foi publicado.

E aí vem a pergunta.

Qual o objetivo divulgar pesquisas de intenção de votos?

Vamos utilizar a reflexão da sabedoria de Sócrates em suas “três peneiras”.

A verdade

Antes de divulgar uma informação questione se é verdadeiro ou falso.

“A pesquisa é verdadeira somente em si própria, pois o resultado ainda não é sabido.”

A informação deve ser baseadas em fatos e não em especulações.

“Pesquisas são em sua essência puras especulações”

A bondade

Avalie se a informação é boa ou má. A informação deve ser construtiva e não prejudicar a reputação ou o bem-estar de outras pessoas.

“Especular sobre a posição de um determinado candidato de certa forma lhe retira intenções de votos.”

A utilidade

Considere se a informação é útil ou necessária de ser comunicada.

Pergunte-se se ela trará algum benefício ou resolverá algum problema.

Se a informação não for útil, pode ser melhor guardá-la para si.

É aí que entra a verdadeira motivação das pesquisas:

Induzir pessoas, ou melhor eleitores, a escolher candidatos por estarem melhor colocados nas pesquisas.

Todos nós sabemos disto, sabemos dos efeitos subliminares especulações nas pesquisas de intenção de votos.

Outra.

Muito é dito…

(…) Em uma nova pesquisa de opinião o candidato (…) ficou melhor colocado nas pesquisas.

Ora, como é possível avaliar variações de intenção de votos se a “fonte”, ou seja, aquele que foi o pesquisado na primeira pesquisa não é a mesma pessoa na pesquisa seguinte?

A mesma pergunta, sim pode ser! Mas para pessoas diferentes.

O entrevistado na pesquisa anterior não é o mesmo da atual pesquisa.

Como se pode falar em “tendência” do “eleitorado”, se foram pessoas distintas?

O voto ou vontade do eleitor é personalíssimo!

E mais! Você já viu uma pesquisa depois das eleições para estratificar seus eleitores por idade, classe ou região?

Nunca!

Por que será? Por que ninguém se interessa em saber os dados reais?

Tá mais que na hora da sociedade amadurecer e NÃO RESPONDER pesquisas de intenção de votos.

Se o voto é secreto faça valer que realmente seja, só depende de você.

(Rogério Pons da Silva – Jornalista e empresário industrial – rponsdasilva@gmail.com)

