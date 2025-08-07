Bruno Laux Audiência pública debaterá baixa cobertura vacinal no RS

Por Bruno Laux | 7 de agosto de 2025

Assembleia Legislativa. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

Vacinação em baixa

Diante do aumento do número de óbitos por infecções respiratórias no RS em paralelo a baixos índices de imunização da população gaúcha, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoverá uma audiência pública para debater a queda na cobertura vacinal no estado. Articulada pelo deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), a reunião deve debater os fatores que têm contribuído com esse cenário, além de medidas a serem adotadas para a conscientização e avanço nas metas de imunização. Valdeci descreve os números baixos de vacinados como resultado da falta de responsabilidade de setores da sociedade que utilizam de discursos negacionistas contra a ciência para obter ganhos políticos. O parlamentar defende a adoção de punições para pais e mães que deliberadamente não vacinam seus filhos, argumentando que as crianças não têm culpa pela irresponsabilidade dos adultos. “É inadmissível que crianças sejam hospitalizadas com síndrome respiratória e cheguem a óbito por não receberem a devida atenção de quem deveria fazê-lo, por não estarem vacinadas”, destaca o petista.

Defesa do tabaco

Por unanimidade, a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira o requerimento do deputado estadual Marcus Vinícius (PP) que pede a criação de uma Subcomissão para tratar de ações de Defesa do Setor do Tabaco e de Acompanhamento dos Trabalhos da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (COP 11). O colegiado se dedicará à defesa dos interesses do setor produtivo fumageiro, ouvindo agricultores e entidades de diferentes regiões do RS, que têm na atividade uma de suas principais cadeias econômicas. A partir das oitivas, o grupo pretende formar um posicionamento oficial do Estado, com o objetivo de dar voz aos produtores em meio às discussões da conferência, que ocorrerá em novembro deste ano em Genebra, na Suíça.

Distribuição regulamentada

Começou a tramitar na Câmara de Porto Alegre o projeto de lei da vereadora Comandante Nádia (PL) que define normas para a distribuição de alimentos a pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O texto estabelece que entidades e pessoas físicas que realizam tais atividades sejam inscritas junto a órgão municipal competente, além de serem condicionadas ao cadastro de locais, datas e horários planejados para as ações, que deverão ocorrer em locais previamente definidos e autorizados pelo Município. A matéria também prevê uma série de medidas obrigatórias de segurança alimentar na distribuição de alimentos e marmitas, incluindo sua preservação adequada durante o transporte. A autora do texto justifica a imposição da série de critérios com a necessidade de assegurar que as doações ocorram de acordo com a legislação de Porto Alegre sobre assistência social e segurança alimentar.

Demarcação de terras

A pedido do deputado estadual Paparico Bacchi (PL), a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia gaúcha promoverá no dia 25 de agosto uma audiência pública sobre os processos de demarcação de áreas e os impactos decorrentes para produtores rurais. Presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Processo de Demarcação de Áreas Indígenas em Defesa dos Agricultores, o parlamentar articulou o encontro a partir de relatos de recentes invasões de indígenas em terras particulares de agricultores gaúchos. Paparico afirma “não ter nada contra os indígenas”, mas defende que agricultores não podem ser expulsos de “terras onde vivem há mais de 50 anos”.

Ponte alternativa

O deputado Professor Bonatto (PSDB) recebeu nesta quarta-feira o prefeito de Cruzeiro do Sul, Cesar Leandro Marmitt, para articular, junto ao governo estadual, a construção de uma nova ponte ligando o município a Estrela, entre as ERS 119 e 130. A obra é considerada estratégica para a mobilidade e o escoamento da produção dos Vales do Taquari e do Rio Pardo, especialmente após as enchentes de 2023 e 2024. O projeto já foi encaminhado para análise do Funrigs e prevê uma estrutura acima da cota de inundação, capaz de suportar veículos leves e pesados. Bonatto destaca que a nova ligação também deve reduzir a dependência da BR-386, frequentemente afetada por eventos climáticos.

