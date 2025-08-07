Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Colunistas País rico

Por Leandro Mazzini | 7 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Enquanto as Forças Armadas lutam diariamente contra contingenciamento do Orçamento pelo custeio básico, o Governo do Brasil adora ser ‘o cara falido do baile beneficente que solta o cheque milionário’. O Palácio encaminhou à Câmara dos Deputados mensagem em que pede autorização para doar à Armada Nacional do Uruguai, por meio do Ministério da Defesa, dois helicópteros Bell Jet Ranger III da Marinha. Ninguém pensou em colocar à venda, o que ocorre muito entre forças militares, ou doar para um Corpo de Bombeiros – tampouco a um órgão federal de fiscalização. Segundo consta, as aeronaves estão em boas condições de voo e têm sido utilizadas, principalmente, na instrução e na formação de oficiais aviadores. O ministro José Múcio explicou que a doação “busca fortalecer a Armada Uruguaia no cenário sul-americano, favorecendo o sucesso de operações conjuntas com a Marinha do Brasil”.

Circo e amnésia

Continua o circo dos parlamentares bolsonaristas no Congresso Nacional. Ontem, antes da reunião dos presidentes das Casas com os líderes para desobstruir as pautas, o senador Magno Malta (PL-ES) se acorrentou à sua cadeira no plenário. Enquanto isso, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), já cassado no Conselho, curte o esquecimento da Mesa Diretora sobre seu processo que já deveria ter sido pautado.

Sorry, I don’t…

Os assessores da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos se desdobraram em turnos para acompanhar, quase 24 horas, os oito senadores que foram (a passeio) aos Estados Unidos para discutir o tarifaço de Donald Trump com quem não resolve isso, e no meio das férias do Congresso americano: da comitiva, só os senadores Carlos Viana e Marcos Pontes falam inglês. E tiveram de servir de tradutores nos hotéis e restaurantes também.

Dia da Magnitsky?

No embalo das manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro no domingo, o vereador do Rio de Janeiro Rafael Satiê (PL) protocolou um projeto que cria o Dia da Lei Global Magnitsky no calendário oficial da capital, a ser celebrado todo 30 de julho. Diz que a proposta é inspirada na legislação dos EUA, que combate regimes autoritários. Segundo o edil, é preciso promover a defesa da liberdade e da democracia…

País da sofrência

Depois do Dia do Vira-Lata Caramelo (31 de julho), agora o Brasil tem o Dia da Luta da População em Situação de Rua. A lei 15.187 que oficializa a data foi sancionada pelo presidente Lula da Silva e será “celebrada”, anualmente, no dia 19 de agosto. Vá entender…

Perdeu força

Dormita na Comissão de Relações Exteriores do Senado o Projeto de Decreto Legislativo que reconhece a situação de vulnerabilidade em Roraima, decorrente de fluxo migratório provocado pela crise na Venezuela, país com o qual o Estado faz fronteira. O autor, o ex-senador por Roraima, Telmário Mota, cumpre prisão domiciliar.

(Com Carol Purificação e Alexandre Braz – @colunaesplanada)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Audiência pública debaterá baixa cobertura vacinal no RS
https://www.osul.com.br/pais-rico/ País rico 2025-08-07
