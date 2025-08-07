Colunistas Leonardo Lamachia, presidente da OAB: “Cidade da Advocacia reafirma o compromisso com o Estado Democrático de Direito”

Por Flavio Pereira | 7 de agosto de 2025

Presidente da OAB Leonardo Lamachia, ao abrir o evento Cidade da Advocacia 2025. (Foto: Reprodução)

“A Cidade da Advocacia é um evento democrático, voltado essencialmente à capacitação, mas que também se sustenta em dois pilares fundamentais: network e o resgate do orgulho de sermos agentes de transformação social”, afirmou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/RS, advogado Leonardo Lamachia, ao abrir o evento Cidade da Advocacia 2025, que ultrapassou os 25 mil inscritos, superando edições anteriores com recorde de público. Ontem à tarde, Lamachia conversou com o colunista, e reafirmou o propósito do evento:

“Estamos aqui para debater de forma isenta, imparcial, longe das paixões políticas e partidárias, reafirmando o compromisso da advocacia com o Estado Democrático de Direito”, afirmou o presidente da OAB.

Nota de Posicionamento da CEEE Equatorial

A propósito da decisão da Assembleia Legislativa de instalar uma CPI para investigar a atuação das concessionárias de energia no Rio Grande do Sul, a CEEE Equatorial se posicionou com esta nota:

“A CEEE Equatorial reafirma seu compromisso com a transparência, o diálogo institucional e o respeito ao processo democrático. A empresa está à disposição da Assembleia Legislativa para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre suas operações no Rio Grande do Sul. Desde que assumiu a concessão, em 2021, a distribuidora tem trabalhado de forma contínua para modernizar a rede elétrica e melhorar o atendimento aos mais de 1,97 milhão de clientes nos 72 municípios da sua área de concessão, com investimentos significativos e ações estruturantes voltadas à melhoria da qualidade dos serviços prestados.”

Líder da oposição, Zucco reafirma que oposição só libera plenário com votação da Anistia

O líder da oposição na Câmara, deputado Federal Zucco (PL) atualizou no final do dia de ontem, a posição dos deputados de oposição que ocuparam a mesa da Câmara e do Senado, garantindo que só sairão após a anistia pautada. Zucco reiterou, após nova tentativa infrutífera de convencer o presidente da casa Hugo Motta em pautar a votação do projeto de anistia, que “cabe aos presidentes da Câmara e do Senado respeitarem a população por seus representantes. Anistia tem que ser votada. Se o resultado é aprovação ou não, cabe ao parlamento brasileiro esta decisão”. O líder da oposição reiterou a disposição dos deputados, de permanecerem no plenário: “Não tem Dia dos Pais, não tem fim de semana. Permaneceremos no plenário representando o que a gente acredita: justiça e democracia, o que já não existe no país”, declarou Zucco.

Departamento de Estado dos EUA teria interferido no Brasil impedir reeleição de Bolsonaro e colocar Lula no poder.

O ex-funcionário do Departamento de Estado dos EUA no governo Donald Trump, Mike Benz, está sendo ouvido pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN). Ele revelou que o chamado deep state americano teria triplicado no governo de Joe Biden, o volume de verbas no Brasil com o objetivo de financiar ONGs e sindicatos para influenciar a narrativa política e atacar Jair Bolsonaro aberta e diretamente, além de pressões para favorecer Lula nas eleições de 2022. Essas ações teriam ocorrido via programas como os da USAID, focados em “combater fake news”, mas na prática atuando como meio de censura estratégica e manipulação eleitoral.

Benz afirma que a interferência não foi pontual, e sim sistemática: uma operação coordenada de influência do Estado Profundo americano contra líderes conservadores no Brasil. Ele garante que o objetivo era impedir a reeleição de Bolsonaro e consolidar Lula no poder.

A Câmara abriu espaço para ouvir essas declarações justamente para evidenciar como o uso de verbas públicas estrangeiras serviu para controlar narrativas no país durante o ciclo eleitoral.

30 empresas exportadoras já buscaram no BRDE financiamento para capital de giro

O presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Junior revelou ontem que mais de 30 empresas já se candidataram ao financiamento para capital de giro dos exportadores e que terá um custo final entre 8% e 9% ao ano (IPCA+4% ao ano). Foi durante a tradicional reunião-almoço “Tá na Na Mesa” coordenada pelo presidente da FEDERASUL, Rodrigo Sousa Costa, e que teve a participação do ex-ministro da Agricultura Francisco Turra, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA); Priscila Linck, coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados; Valmor Thesing, presidente do SindiTabaco e Marcelo Rodrigues, Diretor Executivo da AMCHAM Câmara Americana de Comércio.

Governador Eduardo Leite: “Família Bolsonaro é maior culpada por tarifaço”

Após reunir-se com o vice-presidente Geraldo Alckimin para tratar dos efeitos do tarifaço, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), disse ontem (6) a jornalistas em Brasília, que a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é uma das maiores culpadas pelo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil: “Está muito claro que a responsabilidade maior da imposição desse sacrifício ao Brasil e aos brasileiros está na família Bolsonaro. Não tenho dúvida disso. Eles próprios avocam essa responsabilidade”, disse Eduardo Leite.

Presidente do Tribunal de Justiça participa da entrega de equipamentos para hospital de Santa Rosa

O Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Alberto Delgado Neto, participará, na manhã de sexta-feira (08), às 8h30, da cerimônia de entrega de equipamentos adquiridos, com recursos do Judiciário gaúcho, para o Hospital Vida e Saúde, no município de Santa Rosa. O evento contará também com a presença do Governador do Estado, Eduardo Leite. A aquisição dos novos equipamentos foi viabilizada por meio de Termo de Cooperação, firmado entre o Poder Judiciário gaúcho e o Executivo, em dezembro de 2023, que repassou R$ 154 milhões para hospitais públicos no Estado, durante a Administração liderada pela ex-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

