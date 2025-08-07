Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

Cláudio Humberto Lula ampliou importação de diesel russo em 6.000%

Por Cláudio Humberto | 7 de agosto de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Brasil voltou à alça de mira dos Estados Unidos após o presidente Donald Trump impor tarifa adicional de 25% à Índia, em represália à importação de petróleo da Rússia, apesar do bloqueio ao país de Vladimir Putin, após a invasão à Ucrânia. Desde 2023, quando assumiu o terceiro governo, Lula (PT) passou a bajular Putin e aumentou em mais de 6.000% a importação de óleo diesel da Rússia. Só em 2024, o Brasil importou US$5,4 bilhões (R$29,4 bilhões) em diesel russo.

Pedindo reação

Em 2022, 57% do diesel importado no Brasil era oriundo dos EUA. Em 2024, o diesel americano representou apenas 17% do total importado.

Após a guerra

Em 2022, o Brasil comprava 101 mil toneladas de diesel russo. Explodiu para 6,1 milhões de toneladas em 2024, diz a Comtrade/ONU.

Comparação

Em 2024, o Brasil importou “só” US$77,5 milhões em petróleo bruto da Rússia, mas bateu recorde na importação do diesel.

Dados oficiais

A Federação do Comércio de Combustíveis (Fecombustíveis) aponta que 65% de todo diesel importado no Brasil vem da Rússia.

Lula não telefona a Trump porque tem medo

Tem um motivo bizarro a recusa de Lula (PT) de cumprir seu dever, como chefe de governo, de telefonar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e tentar uma negociação de alto nível sobre o tarifaço: medo. Após declarar “apoio” à então candidata Kamala Harris, chamar o atual presidente de “nazista” e de fazer pregação tola e solitária contra o dólar, o medo do petista é ouvir o que não gostaria, tomar uma invertida do líder republicano, em eventual conversa.

Orgulho é branco

O medo infantil do Lula foi confessado à agência Reuters, quando disse que “presidente da República não pode ficar se humilhando para outro”.

A intuição é azul

Lula diz que só ligaria para Trump se sua “intuição” (sic) mandar. Lorota. Conversas assim são negociadas, eliminam-se riscos.

A mentira é vermelha

Lula insistiu na mentira de que seu vice Geraldo Alckmin estaria “negociando”. Não há qualquer tipo de negociação em andamento.

Conversa fiada

Em sua constrangedora entrevista à Reuters, Lula recorreu à conversa fiada de que Haddad e Mauro Vieira estariam “tentando negociar”. Não há ainda qualquer interlocução do seu governo com o governo Trump

O mundo capota

Após o deputado de extrema-esquerda Guilherme Boulos (Psol-SP) pedir corte de salário a deputados que ocuparam o plenário, Marcel van Hattem (Novo-ES) tripudiou: “Vivi pra ver Boulos contra ocupação!”.

Oferta e demanda

Ambulantes faturam no centro de Brasília com a venda de camisetas com as estampas “Fora Xandão” e “Impeachment Já”, durante o protesto e buzinaço da noite de terça-feira (5).

Hugo Maia?

Línguas ferinas na Câmara, e elas abundam, já começam a comparar Hugo Motta a outro presidente da Casa, Rodrigo Maia, que não era conhecido exatamente por sua coragem e independência.

Efraim apoia

Ganhou mais um apoiador o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes. O senador Efraim Filho (União-PB) anunciou que apoia a ofensiva.

E aí, peixe?

Jair Renan cobrou apoio do senador e correligionário Romário (PL- RJ) ao impeachment de Moraes: “Vai continuar vivendo do gol de 1994?”, provocou o vereador de Balneário Camboriú (SC).

Manobra

Além do Plenário, os deputados de oposição correram para ocupar o auditório Nereu Ramos. Desconfiaram de manobra de Hugo Motta (Rep-PB) para usar o auditório como plenário alternativo.

Pra fora

Para esvaziar o protesto da oposição na Câmara, Hugo Motta mandou desligar a luz e expulsar jornalistas e assessores do salão verde e do plenário, após 22h. Deu a hora, é todo mundo na rua.

Pensando bem…

…País tarifado, mas ao menos o presidente não foi humilhado?

PODER SEM PUDOR

Eu bebo, sim

Alfredo Stroessner era o ditador do Paraguai e descansava no litoral catarinense, após prestigiar a posse do amigo Jorge Bornhausen no governo do Estado. Em uma pescaria, ficou intrigado com o comportamento de Ari Silva, o simpático “Ari Carroceira”, destacado para ser seu cicerone: “⁠Don Ari não bebe? Estamos aqui há horas e você não bebeu nada.” Ari respondeu: “⁠Doutor, eu não bebi até agora porque o senhor está sentado no isopor. Levanta para o senhor ver…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – Instagram: @diariodopoder)

