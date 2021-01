Rio Grande do Sul Hyperloop: Acordo para estudo da viabilidade de transporte de altíssima velocidade é assinado no RS

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

O veículo pode atingir até 1.200 quilômetros por hora. Foto: Reprodução/Facebook O veículo pode atingir até 1.200 quilômetros por hora. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O governo do Estado, através do programa Techfuturo, da Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia), e a empresa global de transportes HyperloopTT, assinaram nesta terça-feira (19) acordo para um estudo inicial de viabilidade da rota Porto Alegre–Serra para um transporte de altíssima velocidade pelo sistema hyperloop, para passageiros ou cargas, que pode atingir até 1.200 quilômetros por hora.

O estudo, o primeiro para um sistema hyperloop na América Latina, conta com o apoio da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

