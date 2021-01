Rio Grande do Sul Imbé ganhará novas áreas com ciclovia em 2021

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2021

A ideia é executar as obras sem promover grandes alterações no trânsito. Foto: Ivan de Andrade/PMImbé A ideia é executar as obras sem promover grandes alterações no trânsito. (Foto: Ivan de Andrade/PMImbé) Foto: Ivan de Andrade/PMImbé

O governo de Imbé planeja ampliar as áreas com ciclovia na cidade como um dos objetivos para 2021 em melhorias de mobilidade urbana. Para isso, o prefeito Ique Vedovato esteve visitando alguns pontos onde haverão faixas exclusivas para trânsito de bicicletas, acompanhado do vice-prefeito Régis Cacetinho e do secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marco Antônio Emerim da Silva.

A ideia é executar as obras sem promover grandes alterações no trânsito. No Centro, deverão ganhar ciclovia a avenida Tramandaí, no trecho entre a avenida Santa Rosa e a ponte Giuseppe Garibaldi; a avenida Nilza Godoy, entre a ponte e a avenida Beira-Mar e também na extensão desta mesma via até a avenida Caxias do Sul, e ainda entre a Caxias e a avenida Beira-Mar. “Também queremos iniciar ciclovias na Zona Norte da cidade”, destaca Ique.

Caberá a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária a execução dos projetos para as futuras faixas exclusivas para bicicletas.

