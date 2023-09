Acontece IBEF-RS divulga os vencedores do troféu O Equilibrista e Destaques 2023

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Diretora financeira da Fitesa, Lavínia Leite é a primeira mulher a receber a homenagem. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Prêmio Equilibrista 2023, promovido pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Rio Grande do Sul – IBEF-RS, será entregue no próximo dia 10 de novembro, às 12h, em cerimônia na Casa Vetro (Rua Veríssimo de Amaral, 110 – Jardim Europa), em Porto Alegre. Considerado o “Oscar” da área das finanças, o troféu é uma homenagem aos executivos financeiros que estão sempre vencendo desafios no decorrer de suas carreiras.

A grande vencedora do Prêmio Equilibrista 2023 é Lavínia Leite, especializada em Direito Tributário e Finanças. Diretora financeira do Grupo Fitesa, onde também é responsável pela área de M&A, Lavínia é a primeira mulher a receber a distinção na história de 33 edições da premiação. Ela foi nomeada por ter participado do processo de internacionalização da empresa.

Os demais três destaques são:

-Alexandre Tulini, diretor Administrativo Financeiro da Inbetta S.A., especializado em Finanças Empresariais. Há mais de 30 anos, vem se dedicando à gestão empresarial, planejamento estratégico, reestruturações, aquisições e projetos de novos negócios;

-Douglas Casagrande, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Corsan. Atua agora como executivo do Grupo Aegea, novo controlador da companhia. É especialista em Finanças e tem pós-graduação em Gestão Pública e Gestão Empresarial;

-Paulo Prignolato, VP Executivo, CFO e diretor de Relações com Investidores da Randoncorp. Prignolato é graduado em Engenharia Metalúrgica, com pós-graduação em administração de empresas, MBA em Finanças e formações complementares pela Harvard Business School, Kellogg School of Management e IMD.

O instituto também procura reconhecer anualmente uma entidade que se destaca pela dedicação ao desenvolvimento econômico e social do estado do Rio Grande do Sul. Neste ano, a entidade homenageada é o Instituto Cultural Floresta – ICF. As ações do ICF deram suporte aos profissionais e forças de segurança pública no Rio Grande do Sul, fomentam a educação e apoiam os órgãos de Saúde em situação de excepcionalidade.

“É uma grande satisfação homenagearmos pessoas que atuam na área de finanças que se dedicam de maneira incansável para viabilizar projetos e sonhos de tantas outras pessoas. O executivo de finanças está cada vez mais desafiado, devido ao ambiente econômico e de negócios cada vez mais instável e incerto. O instituto busca reconhecer estes profissionais que, apesar destas complexidades, entregam resultados diferenciados, fazendo suas empresas evoluírem”, avalia o presidente do IBEF-RS, Odivan Carlos Cargnin.

