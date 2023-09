Acontece Fruki Bebidas está com 95 vagas de emprego abertas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Candidatos podem concorrer a cargos em Canoas, Farroupilha, Lajeado, Osório, Paverama, Pelotas e Santo Ângelo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Fruki Bebidas, empresa com mais de 900 profissionais, chega ao seu centenário, em 2024, em plena expansão, com aumento da capacidade produtiva, crescimento de portfólio e de regiões atendidas. Para acompanhar esta fase, o quadro de pessoal também receberá reforços no Estado, onde a empresa tem localizada a Matriz, Fábrica e Centros de Distribuição. Há ofertas de empregos em Canoas, Farroupilha, Lajeado, Osório, Pelotas e Santo ngelo, além de Paverama, município que receberá nova fábrica no mês de novembro.

As 95 vagas estão distribuídas entre as funções: assistente de armazém, assistente de distribuição, assistente de trade marketing, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de depósito, auxiliar de entregas, auxiliar de produção, conferente, eletromecânico, engenheiro(a) de segurança do trabalho, gerente de vendas, líder de armazém, motorista, operador(a) de empilhadeira, operador(a) de máquina, operador(a) técnico(a) em xaroparia, supervisor(a) de vendas, vendedor(a) e xaropeiro(a).

Todos os trabalhadores contratados receberão os seguintes benefícios: refeitório gratuito ou Vale Refeição; Vale Alimentação; planos de saúde e odontológico; Programa de Participação de Resultados; bolsa de estudo de 50% conforme regras da empresa; auxílio escolar para o profissional e seus dependentes, se estudantes; desconto em medicamentos na rede Panvel Farmácias; canal de acolhimento 24h por dia para atendimentos via telefone com psicólogos; especialistas nas áreas financeiras e jurídicas; compra de produtos da Fruki Bebidas por valor diferenciado; convênio Gympass para academias e acompanhamento nutricional; vale transporte.

A Fruki Bebidas está classificada dentre as empresas que têm excelente ambiente de trabalho com o selo de certificação da consultoria Great Place to Work (GPTW), que leva em consideração, por meio de pesquisa de clima organizacional, respondida pelos profissionais, elementos como confiança, imparcialidade, respeito, camaradagem, orgulho, credibilidade, desenvolvimento profissional e benefícios. Para se candidatar, basta acessar o link.

