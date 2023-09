Acontece Caxias do Sul recebe 21ª loja Panvel

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

A unidade está localizada na Av. Bom Pastor, 477, no bairro Kayser. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A comunidade do bairro Kayser, em Caxias do Sul, está recebendo sua primeira loja Panvel, localizada na Av. Bom Pastor, 477. Com grande diversidade de produtos e medicamentos, o espaço traz como destaque sua plataforma de serviços Panvel Clinic, oferecendo atendimentos voltados à saúde e bem-estar da população. Esta é a 21ª filial da rede instalada no município, fato que consolida o relacionamento da marca com o público da Serra Gaúcha.

O funcionamento da nova loja será de segunda a sábado, entre 7h e 23h, e aos domingos e feriados, das 8h às 22h. Para facilitar a vida do cliente, a filial está conectada à plataforma de múltiplos canais rede, incluindo o App Panvel e site Panvel.com, que possibilitam comprar à distância e resgatar nas próprias filiais através do serviço Click & Retire. Os consumidores também podem comprar através do tele Alô Panvel para receber em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de sua região.

Outro benefício oferecido pela marca é o Programa Uso Contínuo Bem Panvel. O serviço garante descontos progressivos em produtos selecionados e envia avisos sobre a proximidade das datas de reposição dos medicamentos de uso regular ou de outros itens como complementos vitamínicos e fraldas geriátricas. O cliente pode aderir ao programa através das lojas ou nos canais digitais. Basta comprar seu primeiro medicamento de uso contínuo e confirmar a adesão.

Já o hall de serviços do Panvel Clinic conta com soluções como aplicação de vacinas e injetáveis, exames e testes genéticos, verificação de glicemia e pressão arterial, entre outros cuidados. Com atendimentos realizados por profissionais farmacêuticos, a plataforma estende o papel da farmácia no cuidado com a população, contribuindo especialmente para o sucesso de seu tratamento e para prevenção de doenças. Para conferir a lista completa de serviços e a relação de lojas físicas que oferecem atendimento, basta acessar o App Panvel ou no site Panvel.com/clinic, onde também é possível consultar preços.

