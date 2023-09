Acontece Testes gratuitos identificam risco de leptospirose para a população do Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

O serviço está disponível em duas lojas em Lajeado, uma em Estrela e outra em Encantado. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nas últimas semanas, a Panvel vem diversificando suas frentes para auxiliar as comunidades atingidas pelas recentes tempestades no Vale do Taquari. Através de sua campanha Troco Amigo, a rede já arrecadou junto aos seus clientes quase R$ 1 milhão em doações. Também realiza repasses de medicamentos e produtos de higiene para entidades, além de contribuir para o restabelecimento de farmácias locais.

Agora, a rede também está oferecendo gratuitamente testes para identificar os riscos de leptospirose. A transmissão da doença ocorre a partir do longo contato com as águas das cheias, podendo representar sérios riscos à saúde.

O serviço está disponível em duas lojas em Lajeado, uma em Estrela e outra em Encantado. Basta procurar diretamente uma destas unidades, sem necessidade de prescrição. É indicado para pessoas que apresentem sintomas como dores de cabeça e musculares, principalmente nas panturrilhas, febre, calafrios, enjoos e vômitos. Não há contraindicações ou restrições quanto a idades.

De forma prática e rápida, a realização do teste ocorre via coleta de duas gotas de sangue, avaliando através de anticorpos específicos se a pessoa teve contato ou não com o vírus. Os resultados saem dentro de 15 minutos, funcionando como uma espécie de triagem. Em casos positivos, os farmacêuticos indicam o público a procurar atendimento médico o mais rápido possível para evitar as chances e complicações da doença.

Confira as lojas com o serviço:

Lajeado

– Rua Saldanha Marinho 328, Centro;

– Av. Senador Alberto Pasqualini 1605, bairro São Cristóvão;

Estrela

– Rua Tiradentes 249, Centro;

Encantado

– Rua Júlio de Castilhos 1304, Centro.

