Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A pandemia da Covid-19 levou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a fazer a coleta de informações para a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) por telefone desde 17 de março do ano passado. A pesquisa, que era realizada exclusivamente de forma presencial, passou a ser feita por telefone para assegurar a saúde dos entrevistados e dos entrevistadores.

A rede de coleta da Pnad tem cerca de 2 mil pesquisadores que trabalham continuamente para obter as informações em mais de 70 mil domicílios por mês em todos os estados brasileiros. Os dados são referentes aos principais indicadores sociais do país, como trabalho, rendimento, educação e moradia.

Segundo o coordenador de Coleta do IBGE, Gustavo Giaquinto, a pesquisa por telefone é uma operação complexa e trouxe desafios adicionais para a instituição. Para fazer a coleta por telefone, o instituto precisou levantar os números de telefone de entrevistados para formar o cadastro. Isso causou um número “de não respostas”, conforme é chamado pelo IBGE, que vem sendo reduzido com a identificação dos contatos dos pesquisados.

O diretor substituto de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, destacou a importância do entrevistadores do IBGE e disse que eles vêm fazendo um trabalho fantástico. “Sem eles, não teria a apresentação sobre carteira de trabalho, aumento da população ocupada, taxa de desocupação. Perderíamos completamente a bússola, o rumo. Como um gestor público poderia fazer política pública sem ter a Pnad Contínua? É impossível fazer isso.”

Para a analista do IBGE Adriana Beringuy, contribuir para uma estatística do país e informar ao IBGE é também uma forma de exercer a cidadania. “Não é só a sua informação que está ali contemplada. Você está contribuindo para que o Brasil seja retratado. Em um cenário agora de pandemia, principalmente, em que milhões de pessoas perderam sua ocupação, ter esse retrato, ter esses dados, para não apenas ver o que está acontecendo, mas qual vai ser o caminho, quem foi mais afetado, que medidas podem ser feitas pensando justamente nesse conjunto de dados que a população brasileira nos oferece para se traçar o mapa da realidade do mercado de trabalho brasileiro,.”

Adriana acrescentou que o sucesso do trabalho depende de as pessoas atenderem o pesquisador do IBGE. “Produzimos uma informação que é muito desejada pela sociedade. Temos que entender que a sociedade somente vai ter essa informação na medida em que atender aos nossos entrevistadores. Somente por meio das informações prestadas por cada um dos entrevistados é que a gente pode oferecer isso”, completou.

O IBGE informou que, ao receber a ligação por telefone para a entrevista da Pnad Contínua, o morador pode solicitar o número do RG, do CPF ou da matrícula do agente e checar a identidade por meio do portal Respondendo ao IBGE ou pela Central de Atendimento, pelo telefone 0800-7218181, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e das 10h às 14h, aos sábados, domingos e feriados.

“Os entrevistadores do IBGE não pedem códigos nem enviam links e nunca solicitam dados bancários. É possível confirmar a identidade do entrevistador no site Respondendo ao IBGE”, alertou o instituto.

