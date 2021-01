Brasil Lava-Jato do Rio oferece recursos custodiados para compra de vacinas

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Valor custodiado soma mais de R$ 550 milhões. Foto: Marcos Santos / USP Imagens Valor custodiado soma mais de R$ 550 milhões. (Foto: Marcos Santos / USP Imagens) Foto: Marcos Santos / USP Imagens

A Força-Tarefa da Lava-Jato no Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira (28) que enviou ofícios a diversos órgãos consultando sobre a possibilidade de destinar recursos recuperados pela operação para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. Os valores que estariam disponíveis somam mais de R$ 500 milhões.

O documento foi enviado à AGU (Advocacia-Geral da União), à PGE/RJ (Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro), à PGR (Procuradoria-Geral da República), ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao juiz Marcelo Bretas, que julga os processos da Lava-Jato no Rio de Janeiro na 7ª Vara Federal Criminal.

Segundo o MPF (Ministério Público Federal), estão custodiados neste momento por processos da Lava-Jato no Rio de Janeiro R$ 552.574.264,16, em contas judiciais vinculadas ao juízo da 7ª Vara. A expectativa é que o montante aumente nas próximas semanas, com o cumprimento dos acordos de colaboração premiada e de leniência em vigor.

“Consultamos a União se há interesse em realizar o levantamento antecipado dos valores custodiados em contas judiciais, com a finalidade específica de aquisição de vacinas para a imunização contra a Covid-19, o que se justificaria dada a situação de emergência na saúde pública e a urgente necessidade de imunização da população”, explica o ofício.

A força-tarefa afirma que, caso haja concordância, vai requer imediatamente ao juízo competente a transferência dos valores às contas que forem indicadas pelo poder público.

