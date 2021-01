Porto Alegre Vestidos de gaúchos, gêmeos têm alta da UTI neonatal da Santa Casa

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Os gauchinhos Joaquim e Antonio seguiram tradição da família. Foto: Divulgação Os gauchinhos Joaquim e Antonio seguiram tradição da família. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Dois meninos, gêmeos, deixaram a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre vestidos de gaúchos, informou o hospital nesta quinta-feira (28).

Quando souberam que seriam pais de dois meninos, um dos sonhos de Bruna Flores Souza e Lucas Ismael Soares era que, no dia da alta hospitalar, os pequenos estivessem vestidos de gaúchos, para honrar a tradição da família, natural de Cacequi. E, um mês após o nascimento de Joaquim e Antonio, aquilo que era vontade virou realidade.

A família se despediu da UTI Neonatal da Santa Casa à caráter. Antonio nasceu com 1.729 gramas e Joaquim com 1.474 gramas na Maternidade Mário Totta do complexo hospitalar, alguns dias antes de completarem 32 semanas de gestação. Durante o período na UTI, os pequenos receberam todos os cuidados e muito carinho para que este dia chegasse o mais rápido possível.

