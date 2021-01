Porto Alegre Sílvio Zago é o novo controlador-geral do Município de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Servidor de carreira da prefeitura, Zago exercia o cargo de auditor de controle interno da Fazenda. Foto: Reprodução/Facebook Servidor de carreira da prefeitura, Zago exercia o cargo de auditor de controle interno da Fazenda. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O auditor de controle interno Sílvio Luis da Silva Zago, servidor de carreira da Prefeitura de Porto Alegre há 26 anos, é o novo controlador-geral do Município, órgão vinculado à SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria). Graduado em Ciências Contábeis e mestre em Economia com ênfase em Controladoria pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), ele tem também especialização em Auditoria e Perícia pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), além de atuar como e professor universitário.

Autor de artigos sobre Transparência Pública, Acesso à Informação e Controle Interno, Silvio Zago foi diretor-geral da Câmara de Vereadores em 2019. No Legislativo, idealizou o projeto Câmara Aberta, que obteve economia recorde dos recursos públicos no montante de R$ 44,5 milhões. Até o momento, exercia o cargo de auditor de controle interno da Secretaria Municipal da Fazenda.

Sílvio Zago assume no lugar do também auditor de controle interno do município Gilberto Bujak, que passa a reforçar a equipe da Secretaria Municipal da Fazenda. Em 2020, Bujak foi secretário interino de Transparência e Controladoria. Iniciou a carreira no município há mais de 20 anos, no Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos), onde implantou o balanço social e exerceu as funções de diretor financeiro. Bujak foi também coordenador do Fundo Municipal de Saúde e é membro do Conaci (Conselho Nacional de Controle Interno).

Breve currículo de Sílvio Zago

Auditor de Controle Interno da Prefeitura de Porto Alegre; Mestre em Economia com ênfase em Controladoria – UFRGS; Especialista em Auditoria e Perícia – PUCRS; Professor Graduação e Pós-Graduação PUCRS, Senac, Ipog, Fadergs e Fundação do Ministério Público; Presidente Ascontec (Associação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre) – Biênio 2013-2014; Conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do RS (2012-2015); Consultor Interno em Balanced Scorecard Governamental.

