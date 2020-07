Economia IBGE mostra que indústria e varejo tiveram melhora em maio no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

A alta é a quarta maior entre os Estados e supera a média da indústria nacional, que registrou aumento de 7% no mesmo período Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A economia do Rio Grande do Sul apresentou melhora nos setores da indústria e do varejo em maio, mostram dados da PIM (Pesquisa Industrial Mensal) Regional. Divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (08), o levantamento apontou crescimento de 13,3% entre abril e maio na atividade industrial gaúcha.

A alta é a quarta maior entre os Estados e supera a média da indústria nacional, que registrou aumento de 7% no mesmo período. Em época de pandemia, os dados são um indicativo de que o RS, além de registrar números abaixo da média nacional em relação à proporcionalidade envolvendo casos confirmados e óbitos por Covid-19, está conseguido manter a liberação das atividades econômicas acima da média de outras regiões do país.

De acordo com o pesquisador do DEE (Departamento de Economia e Estatística) do Estado, Martinho Lazzari, o resultado positivo reflete medidas adotadas pelo governo, como a possibilidade de retomada de atividades por meio do modelo de distanciamento controlado.

“Em maio, praticamente todos os setores aumentaram suas produções. A gente chama atenção para as indústrias de móveis, calçados, máquinas, equipamentos e veículos automotores. Com a diminuição de algumas restrições, a maioria dos setores pôde produzir mais”, explica.

Quando comparados os meses de maio de 2020 com maio de 2019, o Estado apesenta queda de 27,3% no setor industrial, resultado que coloca o RS entre as unidades da federação mais afetadas pela desaceleração econômica. No acumulado do ano, a indústria gaúcha também acompanhou a retração de outros estados e registrou -16,6%.

“O nível de produção do Estado em maio relacionado ao mesmo mês em 2019 ainda está 1/4 abaixo do que era um ano atrás. Os efeitos da pandemia ainda estão presentes”, afirma Lazzari.

