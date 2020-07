Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre interdita 12 lojas que descumpriam decreto municipal

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foram fechadas lojas de departamento, móveis, artigos esportivos e bazares Foto: Anselmo Cunha/PMPA Foram fechadas lojas de departamento, móveis, artigos esportivos e bazares. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Agentes do Escritório de Fiscalização interditaram 12 estabelecimentos comerciais entre terça-feira (07) e quarta-feira (08), por descumprimento do Decreto 20.639.

Foram fechadas lojas de departamento, móveis, artigos esportivos e bazares. Um das irregularidades foi verificada na loja de vestuário Riachuelo, localizada na avenida Otávio Rocha.

Após denúncia registrada no MPT (Ministério Público do Trabalho), os fiscais da prefeitura interditaram o comércio por manter funcionários trabalhando e por receber clientes no seu interior, contrariando as regras de enfrentamento do coronavírus.

“Estamos constantemente orientando e alertando a população sobre o avanço da Covid-19 na Capital. É urgente e necessária a compreensão e colaboração de todos para que possamos ter melhores indicadores na saúde e, com isso, retomar em breve as atividades econômicas”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Leonardo Hoff.

A ação faz parte da operação Esforço Concentrado, do Escritório de Fiscalização, que desde o dia 31 de março já fiscalizou 16.352 comércios, indústrias e serviços. Destes, 279 foram interditados – representando 1,70% do total. Também verificou 503 obras da construção civil; conferiu parques e praças 6.269 vezes e 21.904 ônibus, táxis e lotações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre