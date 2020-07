Porto Alegre Serviço do Dmae deixa 20 bairros de Porto Alegre sem água nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2020

Abastecimento deve se normalizar a partir da noite desta quinta-feira Foto: Divulgação Abastecimento deve se normalizar a partir da noite desta quinta-feira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reprogramou, para esta quinta-feira (09), a manutenção elétrica na subestação que alimenta a ETA (Estação de Tratamento de Água) Belém Novo e as estações de Bombeamento de Água Restinga e Boa Vista, na Zona Sul de Porto Alegre. Vinte bairros da região ficarão sem água em razão do serviço.

A partir das 13h30min, o Dmae suspende o abastecimento para quem mora no Aberta dos Morros, Agronomia, Belém Novo, Belém Velho, Boa Vista do Sul, Campo Novo, Cascata, Chapéu do Sol, Espírito Santo, Extrema, Hípica, Ipanema, Lageado, Lami, Lomba do Pinheiro, Pitinga, Ponta Grossa, Restinga, São Caetano e Vila Nova.

A previsão é normalizar o fornecimento de água a partir da noite desta quinta-feira, o que pode demorar mais nas pontas e nas partes altas da rede.

