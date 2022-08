Porto Alegre IBGE retifica edital e abre 250 vagas para recenseador em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2022

Os recenseadores são remunerados por produtividade Foto: Lisiele Pires/IBGE Os recenseadores são remunerados por produtividade. (Foto: Lisiele Pires/IBGE) Foto: Lisiele Pires/IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) retificou o edital do processo seletivo complementar para contratar recenseadores. Com a mudança, foram abertas 250 vagas em Porto Alegre. Inicialmente, não havia oportunidades para a Capital gaúcha.

Entre as vagas de trabalho, 50 são exclusivas para a Zona Sul e as demais para o restante da cidade. Os interessados têm até esta quarta-feira (03) para ir até uma das agências ou postos do IBGE. Os endereços constam no edital do concurso, que está disponível no site do instituto.

Não há pagamento de taxa nem realização de provas. A seleção será feita por análise de títulos. O requisito mínimo para o cargo é ter o ensino fundamental completo.

Os recenseadores são remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados. O IBGE disponibiliza um simulador para que os interessados possam estimar quanto irão receber.

Com a retificação, o edital oferece agora 1.206 vagas no Rio Grande do Sul. Além de Porto Alegre, as cidades com mais oportunidades de trabalho são: Bento Gonçalves (81 vagas), Campo Bom (38), Erechim (34), Estância Velha (28), Sapiranga (28), Marau (26) e Canela (24).

O Censo Demográfico começou na segunda-feira (1°) em todo o País. Cerca de 180 mil recenseadores irão a todos os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros. No Rio Grande do Sul, cerca de 11 mil profissionais visitarão 4 milhões de domicílios. O Censo ocorre de dez em dez anos e deveria ter sido feito em 2020, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19.

