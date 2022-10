Economia Ibovespa avança 5,54%, a maior alta desde abril de 2020

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Principal índice da bolsa de valores subiu 5,54%, a 116.134 pontos. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Ibovespa iniciou a semana com avanço de 5,54%, chegando aos 116.134,46 pontos, após o primeiro turno da eleição presidencial no Brasil, sendo a maior valorização desde abril de 2020. Já o dólar despencou 4,02%, encerrando a R$ 5,177, registrando a maior queda diária desde 8 de junho de 2018 (-5,59%).

Entre as maiores altas do principal índice da bolsa estavam ações de empresas de controle estatal, como Sabesp – que avançou 17%, e Petrobras, sendo as ON com valorização de 8,86% e as PN 8% . Qualicorp, Ecorodovias, Cemig e Via avançaram mais de 10%. Companhias aéreas também tiveram variações positivas ao longo do pregão, com destaque para Azul (11,35%) e Gol (12,54%).

Analistas avaliam que os investidores viram com bons olhos o fim do primeiro turno das eleições, com um Congresso mais conservador trazendo alívio para o mercado financeiro brasileiro, para poder fazer contrapeso a possíveis medidas que seriam consideradas prejudiciais à economia.

Outros fatores que contribuíram para a disposição a risco nesta segunda são bolsa descontada e a leitura do Boletim Focus, que trouxe mais uma redução para o IPCA de 2022 e uma expectativa maior de crescimento do PIB brasileiro para este ano, que passou de 2,67% para 2,70%, e para 2023, que subiu de 0,5% para 0,53%.

Para Pedro Serra, chefe de pesquisas da Ativa Investimentos, “o resultado do primeiro turno mais apertado do que o esperado aumenta a possibilidade de reeleição do presidente ou de um Lula mais ao centro, podendo trazer uma equipe econômica mais responsável à questão fiscal, como o Meirelles, por exemplo, e, inclusive, podendo anunciar a sua equipe econômica antes do dia 30 de outubro”.

Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama, disse acreditar ainda que o setor de infraestrutura deve ser o mais beneficiado no momento, pois qualquer que seja o próximo governo deve dar atenção especial às obras que precisam ser feitas.

A Sabesp, que lidera a alta no pregão desta segunda, teve influência das surpresas das urnas ante as pesquisas, após o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) desbancar Rodrigo Garcia (PSDB) e ficar à frente de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Estado de São Paulo, na visão de Espírito Santo.

Exterior

As ações começaram outubro com mais vantagens do que desvantagens para os investidores. O mercado nos Estados Unidos se recuperou no início do quarto trimestre, apesar das crescentes preocupações com a saúde financeira do gigante bancário europeu Credit Suisse e dados econômicos fracos.

O Dow subiu 765 pontos, ou 2,7%. Esse foi seu maior ganho desde meados de julho. O Nasdaq e o S&P 500 ganharam 2,3% e 2,6%, respectivamente. As ações terminaram setembro (e o terceiro trimestre) com um baque retumbante na sexta-feira (30).

