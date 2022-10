Economia Balança comercial brasileira tem saldo positivo de 4 bilhões de dólares em setembro

Ministério da Economia reduziu projeção de saldo da balança para 2022. (Foto: Agência Brasil)

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4 bilhões em setembro, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, nesta segunda-feira (3). As exportações somaram US$ 29 bilhões, enquanto as importações, US$ 25 bilhões. O saldo representa queda de 9,1% na comparação nominal com o mesmo mês de 2021, quando o superávit da balança foi de US$ 4,4 bilhões. Na comparação pela média diária, que considera somente dias úteis, a queda foi de 9,3%.

As exportações agropecuárias, cresceram 47,46% em setembro, também calculadas pela média diária, em relação ao mesmo mês do ano anterior. No caso da indústria extrativa, houve queda de 4,11%; na indústria de transformação, houve alta de 22,28%. Pelo lado das importações, houve crescimento de 7,63% nas compras agropecuárias, avanço de 40,58% na indústria extrativa e expansão de 24,66% na indústria de transformação.

“O que observamos no mês de setembro já víamos ao longo do ano. A exportação cresce com aumento de preço dos bens exportados, mas, por outro lado, na importação há um crescimento muito superior concentrado em adubos, fertilizantes e combustíveis. O Brasil depende da importação desses bens e os preços estão aquecidos no mercado mundial”, disse o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, em entrevista coletiva.

De acordo com os dados, no acumulado de janeiro a setembro deste ano, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 47,9 bilhões. O valor representa queda de 15,1% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o superávit somou US$ 56,4 bilhões. Pela média diária, a queda foi de 15,6%.

O Ministério da Economia reduziu a previsão do saldo da balança comercial brasileira em 2022 de US$ 81,5 bilhões para US$ 55,4 bilhões. O resultado representará uma queda de 9,7% em relação ao do ano passado. Na última projeção, feita no trimestre anterior, a expectativa era de uma alta de 32,7% no saldo. De acordo com previsão divulgada pela Secretaria de Comércio Exterior, a expectativa para as exportações passou de US$ 349,4 bilhões para US$ 330,3 bilhões, alta de 17,6% em relação a 2021. Já para as importações neste ano, a projeção foi de US$ 268 bilhões para US$ 274,9 bilhões, um aumento de 25,3%.

Minério de ferro

As exportações de minério de ferro registraram um recuo de 32% em setembro, decorrente do preço menor do produto no mercado mundial, que recuou 37,5% no mês passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.Por conta disso, as exportações para a China recuaram 5,5% no mês – o minério de ferro é o principal produto exportado pelo Brasil para o País asiático. Já nas importações, Brandão destacou o aumento nas compras de combustíveis no mês, também resultado do “efeito preço”. Houve alta de 53,3% no preço do óleo combustível de petróleo importados em setembro e de 33,1% no do óleo bruto.

