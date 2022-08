Política Idade dos candidatos nestas eleições varia de 18 a 92 anos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Legislação brasileira define idade mínima para a disputa de cada um dos cargos

Os candidatos que disputam as eleições deste ano no Brasil têm idades que variam entre 18 e 92 anos, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O postulante mais velho é José de Castro Coimbra, o Dr. Coimbra (Avante). O médico, nascido em Coxim (MS), é candidato a deputado federal por São Paulo.

Já a mais jovem a pedir registro de candidatura na Justiça Eleitoral é Pamela Kathellen Silva Mendes. Natural de Recife, ela tenta disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco pelo PMN. No entanto, a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado estadual é de 21 anos, o que deve acarretar na impugnação da candidatura de Pamela.

Caso a candidatura seja impugnada, o posto de mais jovem nas eleições deste ano ficará para Gleyciane Holanda (Cidadania), de 21 anos. Ela concorre a deputada estadual pelo Acre.

Na disputa pela Presidência da República, o candidato mais velho é José Maria Eymael (DC), de 83 anos. O mais jovem é Pablo Marçal (Pros), de 35 anos, mas ele tem a situação indefinida porque a atual direção da legenda decidiu retirar a candidatura. Se ele ficar fora da disputa, o mais jovem será Leonardo Péricles (UP), de 41 anos.

Na disputa pelos governos estaduais, a candidata mais jovem é Carmen Hannud (PCO). Com 31 anos, ela concorre ao Executivo do Tocantins. Para o Senado, o caçula é Freitas Jr. (PSOL), de 35, que disputa uma vaga pelo Rio Grande do Norte.

Na corrida pela Câmara dos Deputados, o mais jovem é Uriel Roitman (PCO), que tem 21 anos e concorre no Distrito Federal.

Os mais longevos

Além de Dr. Coimbra (Avante), Pereira Sanches (PSC) também é um candidato a deputado federal nonagenário. Com 90 anos, ele concorre à Câmara dos Deputados por Minas Gerais.

Nas disputas para governador, o mais velho é Amazonino Mendes (Cidadania), com 83 anos. Ele tenta voltar ao comando do governo do Amazonas, Estado que administrou por quatro mandatos.

Na disputa pelo Senado, o mais velho é Olívio Dutra (PT), de 81 anos, que tenta uma cadeira pelo Rio Grande do Sul. Entre os postulantes a deputado estadual, a mais velha é Rita Capistrana (PSD), de 89 anos, que se candidatou em Minas Gerais.

Regras para a disputa

A legislação brasileira define idade mínima para a disputa de cada um dos cargos. Para que um cidadão concorra a presidente, vice-presidente e senador, deve ter, no mínimo, 35 anos. Os candidatos a governador e vice-governador precisam ter ao menos 30 anos.

Os que concorrem a deputado federal, estadual ou distrital devem ter, no mínimo, 21 anos.

