Polícia Traficante é preso com mais de 20 quilos de maconha em ônibus na BR-386, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

A droga estava em duas malas Foto: PRF/Divulgação A droga estava em duas malas. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã deste (21), um traficante que transportava mais de 20 quilos de maconha em um ônibus na BR-386, em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul.

O veículo, que havia partido do Pará, foi abordado durante fiscalização na rodovia. Ao revistarem o bagageiro, os policiais encontraram vários tabletes de maconha em duas malas.

O proprietário da bagagem, de 18 anos, natural de Sertão, na Região do Alto Uruguai, disse pego a droga na fronteira com o Paraguai para entregá-la em Carazinho, no Norte do RS. Ele foi preso em flagrante.

