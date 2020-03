Rio Grande do Sul Ideia voluntária quadruplica respiradores em Bento Gonçalves

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

Inventor utilizou conexões de cano em PVC e de cobre para ampliar o número de saídas nos equipamentos respiratórios. Foto: Divulgação Inventor utilizou conexões de cano em PVC e de cobre para ampliar o número de saídas nos equipamentos respiratórios. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Conectores inventados em Bento Gonçalves multiplicam a capacidade dos respiradores, necessários no atendimento aos infectados pelo coronavírus. O município possuía capacidade para atender 45 pessoas e, a partir da criação do diretor industrial Marcio Chiaramonte, com apoio da prefeitura, através dos profissionais Amauri de Vargas e Rafael Massutti, da UPA; e Carlos Augusto Matoso, do Hospital Tacchini, será possível contemplar até 180 pacientes – sendo quatro em cada respirador simultaneamente.

Reconhecido inventor da Serra, Chiaramonte se inspirou no exemplo da Itália e utilizou conexões de cano em PVC e de cobre para ampliar o número de saídas nos equipamentos respiratórios. A solicitação foi dos médicos da UPA. “Aqui, todo mundo tem doado o seu melhor pela vida coletiva. Exemplos de solidariedade fazem a esperança ser maior do que o medo”, disse o prefeito Guilherme Pasin (Progressistas).

