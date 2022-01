Porto Alegre Idenir Cecchim assume a presidência da Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2022

"O Executivo pode contar com os vereadores desta Casa", destacou Cecchim Foto: Elson Sempé Pedroso

A nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre foi empossada na tarde de segunda-feira (03). O vereador Idenir Cecchim (MDB) assumiu a presidência da Casa neste ano. Ele substituiu o colega Márcio Bins Ely (PDT) no cargo.

Nascido em 5 de fevereiro de 1954, no município de Protásio Alves – à época Distrito de Nova Prata –, Cecchim está atualmente no seu quarto mandato como vereador pelo MDB. Ele foi líder do governo na Câmara em 2021.

O novo presidente enfatizou que a sua gestão terá como marcas o diálogo e a coragem para a tomada de decisões. “Vamos ouvir antes, vamos avaliar, mas em nenhum momento deixarei de tomar decisões”, declarou.

“O Executivo pode contar com os vereadores desta Casa, situação e oposição, todos querem a mesma coisa: o bem-estar da população. A Câmara de Vereadores deverá e continuará sendo uma porta aberta e um ouvido para a população”, prosseguiu.

Juntamente com o novo presidente, comandarão os trabalhos do Legislativo da Capital os vereadores Giovane Byl (PTB), na 1ª vice-presidência, e a vereadora Mari Pimentel (Novo), na 2ª vice-presidência. Também integram a Mesa Diretora as vereadoras Mônica Leal (PP), na 1ª secretaria, e Comandante Nádia (DEM), na 2ª secretaria, e os vereadores Alexandre Bobadra (PSL), na 3ª secretaria, e Matheus Gomes (PSOL), na 4ª secretaria.

O prefeito Sebastião Melo esteve presente na solenidade. Na ocasião, ele destacou a importância da harmonia entre os Poderes. “O presidente é o equilíbrio da Casa. Quero aqui agradecer a liderança do Cecchim na aprovação de importantes projetos para o desenvolvimento de Porto Alegre. Agradeço também ao Márcio Bins Ely, que fez um mandato plural, contribuindo com Porto Alegre. A harmonia entre os Poderes é o caminho para fazer uma cidade melhor e uma vida melhor”, destacou Melo em discurso no plenário.

