Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

As vítimas estavam na mesma lancha e hospedadas na mesma pousada. (Foto: Divulgação/CBMMG)

A última vítima do desabamento de uma rocha em Capitólio (MG) foi identificada pela Polícia Civil mineira, na tarde desta segunda-feira (10). Com isso, todos os mortos no desastre já foram identificados.

São eles: Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, Rodrigo Alves dos Anjos, de 40, Geovany Teixeira da Silva, de 37, Geovany Gabriel Oliveira da Silva, de 14, Thiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35, Júlio Borges Antunes, de 68, Maycon Douglas de Osti, de 24, Camila da Silva Machado, de 18, Sebastião Teixeira da Silva, de 64, e Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57.

As vítimas estavam na mesma lancha, que tinha o nome de “Jesus”, segundo o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta. Elas foram identificadas por meio de comparação de digitais (papiloscopia).

Todos se conheciam e estavam hospedados no mesmo hotel, uma pousada em São José da Barra, segundo o delegado. Entre as vítimas, há uma família de quatro pessoas: pai, filho e avó e avô. Marlene e Sebastião eram casados e pais de Geovany Teixeira, que estava acompanhado do filho, Geovany Gabriel. Maycon estava junto com a namorada, Camila, a mãe dela, Carmem, e o padrasto, Geovany, que também era primo de Thiago. Julio era amigo da família.

Investigação

Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Além da Polícia Civil, a Marinha informou que um inquérito será instaurado para apurar as causas do deslizamento de pedras no Lago de Furnas.

O prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva (Progressista), disse que nunca havia ocorrido acidente como este e, por isso, não há um estudo ou análise geológica sobre os paredões.

No domingo (9), o prefeito já tinha anunciado o fechamento do turismo aquático na cidade. Segundo ele, estão fechadas as entradas dos cânions e também do local conhecido como Cascatinha.

Em nota sobre o acidente, a concessionária Furnas Centrais Elétricas lamentou as mortes e disse se solidarizar com as famílias. Furnas esclareceu ainda que “utiliza a água do lago para a geração de energia elétrica e que a fiscalização dos demais usos, incluindo o turismo, competem à Marinha e aos poderes públicos locais”.

Feridos

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 32 pessoas foram atendidas por causa do acidente, a maioria com ferimentos leves.

Dessas, 27 foram atendidas e liberadas: 23 delas da Santa Casa de Capitólio e outras 4 da Santa Casa de São José da Barra, a 46 km de Capitólio.

Duas pessoas com fraturas expostas foram para a Santa Casa de Piumhi, a cerca de 23 km de Capitólio.

Um paciente internado na Santa Casa de Passos, a 74 km de Capitólio, é um jovem de 26 anos e morador de Pimenta (MG). Ele foi operado nesta segunda; a terceira pessoa que estava internada em Passos foi para um hospital particular e está estável.

