Brasil Soterramento de veículo no Interior de Minas Gerais mata cinco parentes do secretário da Saúde de Goiás

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2022

Buscas duraram dois dias em área atingida pela chuva. (Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou, nesta segunda-feira (10) os corpos de cinco pessoas de uma mesma família dentro e fora de veículo soterrado em área próxima a uma estrada em Brumadinho (Minas Gerais). Todas as vítimas eram parentes do titular da Secretaria Estadual da Saúde de Goiás e estavam desaparecidas desde sábado.

“Devido à interdição da rodovia federal BR-040, motorista pegou um desvio pela região conhecida como ‘Retiro de Chalé’ e o veículo acabou sendo atingido por uma onda de terra que acabou arrastando tudo por cerca de 400 metros”, declarou o porta-voz do grupo de salvamento, Pedro Aihara.

Os mortos foram identificados como Geovane Vieira Ferreira, 42 anos, Henrique Alexandrino dos Santos, 41, Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino Santos, 40, Vitor Cardoso Alexandrino Santos, 6, e Ana Alexandrino Santos, 3 anos.

Alexandrino era primo do secretário Henrique Alexandrino dos Santos. Conforme as autoridades, o corpo de uma criança foi localizado em um córrego, em um ponto de díficil acesso, dentro do terreno de um condomínio, localizado na Serra da Moeda.

Apreensivo, o secretário de saúde chegou a fazer pedidos em suas redes sociais para que os seguidores ajudassem na busca dos familiares desaparecidos ao longo do final de semana. Depois, acabou recebendo a confirmação das mortes dos familiares e compartilhando a informação por meio de publicação na rede social Instagram.

O último contato feito pela família foi na tarde de sábado. Henrique Alexandrino avisou ao filho por telefone que teria de fazer um caminho alternativo para chegar ao seu destino, por conta de um bloqueio na BR-040.

Deisy Lúcia, uma das vítimas, havia sido professora da instituição por seis anos. A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou uma homenagem à família vítima da tragédia:

“A professora Deisy deixa seu legado nesta instituição, embora tenha atuado por apenas quase seis anos, demonstrou ser uma profissional de altíssimo nível, e uma pessoa capaz de colaborar com o crescimento coletivo. A família que conhecemos do curso de Agronomia de Aquidauana lamenta estas perdas, e eleva aos familiares e amigos nosso profundo pesar”.

Situação

Minas Gerais tem sido atingida por fortes chuvas ao longo dos últimos dias. De acordo com informações da Defesa Civil, 145 dos 853 municípios do Estado decretaram emergência até a manhã desta segunda-feira. A expectativa é de que o número aumente.

No sábado, as chuvas causaram o transbordamento de uma barragem da Mina Pau Branco, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após pedido do Ministério Público, a Justiça interrompeu as atividades da mineradora Vallourec, que terá que garantir moradia aos desabrigados e o resgate de animais atingidos pelo acidente.

No domingo, a situação da barragem de uma usina hidrelétrica na cidade de Pará de Minas levou a prefeitura a emitir um alerta máximo aos moradores da região. Eles tiveram que deixar suas casas, em meio ao risco de rompimento da represa.

