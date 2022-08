Inter Ídolo do Inter, D’Alessandro comentará Copa do Mundo na TV

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O ídolo colorado e recentemente aposentado, Andrés D’Alessandro, irá comentar o mundial do Catar no final do ano pelo SporTV, se juntando aos ex jogadores Hernanes e Kleberson e as jogadoras Cristiane e Tamires. A copa começa no dia 20 de novembro e irá até o dia 18 de dezembro.

O craque argentino, que se despediu dos gramados em abril desse ano em um jogo repleto de homenagens ao ídolo, após uma vitória colorada contra a equipe do Fortaleza, por 2 a 1, onde o ex jogador marcou o último gol de sua carreira.

D’ale sempre manifestou interesse em seguir no meio do futebol após penduar as chuteiras, e desde então, têm entrado em novos projetos dentro do mundo da bola, entre eles está o seu podcast “La BobaCast”, programa feito em conjunto com a CONMEBOL voltado para a Copa Libertadores da América. No primeiro episódio, o também ex jogador argentino, Juan Sebastián Verón, ídolo do Estudiantes, foi o convidado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

