Inter Inter realiza treino focado em jogo contra o Avaí

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O elenco colorado realizou um treinamento na manhã desta quinta-feira (18) no CT Parque Gigante visando o confronto contra o Avaí, válido pela 23º rodada do campeonato brasileiro. A ausência mais sentida foi a do atacante Alemão, o centroavante apenas realizou trabalhos internos no clube, que não informou o motivo da ausência do jogador.

Mano Menezes dividiu a atividade em dois grupos dividios em quatro times no campo (dois de ataque e dois de defesa), focando em ataque contra defesas mais fechadas.

Alan Patrick e Mauricío jogaram juntos em um dos grupos, indicando possível mudança no meio campo da equipe para a partida contra a equipe catarinense. Ambos jogadores foram os grandes destaques do treinamento.

Outra ausência no treinamento foi a de Rodrigo Moledo, o zagueiro se recupera de lesão e apenas correu em torno do gramado separado da equipe. O jogador não entra em campo desde o dia 24 de julho, na derrota por 2 a 0 para o líder Palmeiras, no fechamento do 1º turno do campeonato.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter