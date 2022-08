Inter Inter tem aproveitamento de 83% sem Edenilson no brasileirão

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Das 22 partidas disputadas pelo colorado na Série A em 2022, Edenilson não esteve presente somente em 4 jogos, onde o clube no período teve 3 vitórias (Fortaleza, Flamengo e Fluminense) e 1 empate (Ceará). Pegando o recorte das últimas três temporadas, o aproveitamento do time sem o meia segue alto, tendo apenas uma derrota em 14 jogos no campeonato brasileiro (2020, 2021 e 2022) em que o jogador não esteve em campo. A única derrota foi contra o São Paulo, em 2021, por 1 a 0 no estádio Morumbi.

O meio campista vem sendo alvo de muitas críticas por grande parte da torcida desde a eliminação da Copa Sul-Americana contra o Melgar no estádio Beira-Rio. Na oportunidade, Edenilson perdeu o primeiro pênalti do total de três perdidos na disputa contra a equipe peruana, e desde então, o atleta vem tendo a sua saída sendo vinculada do clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter