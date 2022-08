Inter CBF atualiza datas de partidas do Inter na Série A

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Na noite desta última terça-feira (16), a Confederação Brasileira de Futebol atualizou as datas dos jogos da Série A até a 32ª rodada da competição. O Inter terá apenas dois jogos no domingo à tarde, às 16h, um no estádio Beira-Rio, contra a equipe do Goiás e outro na Neo Química Arena, enfrentando o Corinthians. Confira abaixo as partidas atualizadas do colorado:

04/09/22 – Corinthians x Inter – Neo Química Arena – 16h

12/09/22 – Inter x Cuiabá – Beira-Rio – 20h

19/09/22 – Atlético-Go x Inter – Antônio Accioly – 20h

28/09/22 – Inter x Bragantino – Beira-Rio – 19h

01/10/22 – Inter x Santos – Beira-Rio – 15h

05/10/22 – Flamengo x Inter – Maracanã – 21h30

09/10/22 – Inter x Goiás – Beira-Rio – 16h

16/10/22 – Botafogo x Inter – Nilton Santos – 18h

* Por supervisão de: Marjana Vargas

