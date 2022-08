Inter Inter é o time com o melhor aproveitamento contra equipes do G6

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

O colorado é dono do melhor aproveitamento contra equipes do G6 do campeonato brasileiro (61.1%). O time de Mano Menezes soma 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota contra os primeiros colocados, a única derrota foi contra o líder Palmeiras, na 19ª rodada, por 2 a 1 no estádio Allianz Parque.

Em comparação, a equipe possui um aproveitamento inferior contra equipes do Z4 da competição (50%), somando 1 vitória e 3 empates. A única vitória foi contra o Coritiba, na 14ª rodada, por 3 a 0 no estádio Beira-Rio, com gols de Taison, Edenilson e Alemão.

O inter volta a campo pelo campeonato brasileiro somente na segunda-feira (22), às 20 horas, contra a equipe do Avaí, no estádio Ressacada em Florianópolis, buscando subir na tabela para entrar no G4, e conquistar uma vaga direta para a próxima copa Libertadores da América.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

