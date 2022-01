Geral Idosa bate carro e é morta estrangulada por motorista do veículo atingido no Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

A vítima foi identificada como Maria Augusta Baião, de 68 anos. (Foto: Reprodução)

Uma idosa de 68 anos foi morta estrangulada após perder o controle do carro e bater em um outro veículo na noite de domingo (16) na RJ-106, na altura do bairro Florestinha, no segundo distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Maria Augusta Baião.

O agressor, que dirigia o outro carro, é um homem de 32 anos. Após estrangular a mulher, ele foi agredido por pessoas que estavam no local, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA de Tamoios. Em seguida, ele foi preso.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime e foi levado para um presídio na cidade do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, em depoimento, o homem disse que ficou transtornado após a batida, saiu do carro dele e foi ao carro da idosa. Ele contou que, quando ela abriu a porta, ele deu um soco no rosto dela, mas afirmou não se lembrar de mais nada do que ocorreu depois. Ele disse, ainda, segundo o depoimento, que nunca tinha visto a vítima antes. Antes de ser transferido para o presídio, o preso fez exame de corpo de delito no IML de Cabo Frio.

O único filho da vítima não quis gravar entrevista, mas disse que ficou sabendo do ocorrido pelas redes sociais e confirmou que a mãe não conhecia e não tinha nenhum envolvimento com o homem. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente. Elas foram levadas para o pronto-socorro de Búzios. As informações são do portal de notícias G1.

