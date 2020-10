Brasil Idosa sofre mais de 50 picadas durante ataque de abelhas em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Bombeiros em atendimento a idosa picadas por abelhas em Guabiruba. (Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma idosa de 76 anos sofreu entre 50 e 100 picadas de abelhas em Guabiruba, no Vale do Itajái. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida no rosto, no pescoço e nas costas. Ela foi encaminhada ao hospital e não precisou ficar internada.

O acidente ocorreu na sexta-feira (16) no Bairro Lageado Alto, em Santa Catarina. Conforme os bombeiros, a idosa estava na casa da filha. Os socorristas acreditam que o enxame estava nos fundos do terreno, em um local com muitas árvores. A filha da vítima chamou os bombeiros, que fizeram o atendimento também com o helicóptero da corporação, que pousou em um campo de futebol próximo.

Apesar dos ferimentos, a idosa estava consciente, de acordo com os bombeiros. Ela não tinha alergia às picadas e foi medicada no helicóptero. Ela foi levada pela aeronave até o Hospital Azambuja, em Brusque, cidade vizinha. A unidade informou que ela teve alta no mesmo dia. Os socorristas não souberam informar a espécie das abelhas que picaram a idosa.

Perigo

A situação não é perigosa apenas para os alérgicos. Se forem muitas picadas, qualquer um corre risco de vida. “A hipersensibilidade é uma condição de pessoas alérgicas em crise, mas mesmo a não alérgicas, se forem picadas 20, 30 vezes por insetos, como abelhas, podem ter problemas sérios e morrer, por conta da quantidade de veneno injetado”, alerta Edimilson Migowski, infectologista da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Na presença desses sintomas, ou se a vítima tem histórico de risco, deve ser encaminhada para um hospital com urgência. Caso haja ferrão preso à pele, também é preciso removê-lo para que resquícios de toxinas não sejam instilados.

Problemas com insetos são mais comuns em regiões tropicais e durante verão e primavera, pois a combinação umidade, calor e flores favorece sua multiplicação. Não há um ranking para calcular os mais peçonhentos, mas sabe-se que no Brasil as abelhas estão entre os que mais geram notificações de acidentes. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados em 2019, elas são responsáveis por cerca 18 mil casos anuais no país, total que também pode incluir acidentes com vespas, já que muitas vítimas têm dificuldade em diferenciar os dois insetos.

Em comum, abelhas e vespas atacam em bandos, principalmente quando são ameaçadas. Jéssica de Araújo Isaias Miller, doutoranda do Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) explica que as vespas, embora parecidas com as abelhas, não morrem quando ferroam, sendo capazes de picar mais de uma vez e até borrifar veneno nos olhos da vítima. “As vespas Parachartergus fraternus tem características únicas. São pretas, grandes, fazem um zumbido bem forte e podem matar, seja pela reação alérgica em pessoas sensíveis ou pelo ataque de muitos espécimes. Também podem levar a danos em órgãos vitais, como rins e fígado”, complementa.

Formigas também fazem parte do mesmo grupo desses insetos (himenópteros) e suas picadas são tão perigosas quanto. “Todos desenvolvem algum grau de reação, como irritativa e de inflamação local, porém menos de 5% da população é realmente alérgica”, afirma Brianna Nicoletti, médica especialista em alergia e imunologia do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

