Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Golpista se passou por representante da Central de Riscos do banco e induziu o idoso a fornecer informações sensíveis. (Foto: Freepik)

Recentemente, um idoso de 71 anos perdeu mais de R$ 1,4 milhão de suas contas em dois bancos diferentes após atender uma ligação fraudulenta. O golpista se passou por representante da Central de Riscos do banco e induziu o idoso a fornecer informações sensíveis. Este caso, infelizmente, não é isolado e revela a vulnerabilidade dos idosos a golpes bancários.

A falsa representante alegou que a conta do idoso havia sido hackeada e o convencera de que ele não tinha acesso a todas as transações realizadas em suas contas bancárias. A família do idoso está em contato com os bancos para resolver a situação, mas a experiência serve como um alerta para todos.

As instituições financeiras e a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) reforçam constantemente que nunca solicitam dados ou senhas de clientes por meio de mensagens ou ligações telefônicas. É fundamental desconfiar de qualquer contato inesperado que solicite informações pessoais ou bancárias.

* Não compartilhar dados pessoais: Especialistas recomendam que os idosos evitem fornecer qualquer informação pessoal ou bancária não solicitada.

* Verificar a movimentação bancária: É prudente observar regularmente os movimentos de contas bancárias para identificar atividades suspeitas.

* Desconfiar de contatos inesperados: Sempre desligar e procurar o canal oficial do banco quando receber um contato duvidoso.

* Proteja suas senhas: Use senhas fortes e únicas, evitando informações pessoais óbvias. Atualize as senhas regularmente e não as reutilize em várias contas.

* Verifique a autenticidade de sites: Certifique-se de que o site possui “https://” no início do endereço e um ícone de cadeado.

* Evite links suspeitos: Tenha cuidado com os links que clica, pois podem dar acesso aos seus dados pessoais.

* Desconfie de ofertas irrecusáveis: Desconfie de mensagens pedindo atualização de cadastro, com indicação de promoção, boletos em atraso, cadastro de pix etc.

O promotor Mauro Ellovitch, coordenador do grupo de atuação especial de combate aos crimes cibernéticos, aconselha que, ao receber um contato suspeito, o cliente deve desligar imediatamente e, em seguida, ligar para o telefone oficial do banco ou instituição. É essencial não passar dados ou fazer operações a partir de um contato não verificado.

Proteção

O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias de golpes bancários contra idosos neste ano. Em resposta, a Febraban informa que os bancos investem cerca de R$ 4 bilhões por ano em sistemas de tecnologia da informação voltados para a segurança. Além deste investimento em tecnologia, campanhas de conscientização são constantemente promovidas para educar os clientes sobre os riscos de fraudes.

