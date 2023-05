Polícia Idoso e duas mulheres são presos com mercadorias furtadas na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

O trio furtou estabelecimentos comerciais em São Borja e Itaqui Foto: PRF/Divulgação O trio furtou estabelecimentos comerciais em São Borja e Itaqui. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Com o apoio da BM (Brigada Militar), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de quarta-feira (10), um idoso e duas mulheres por furtarem dois estabelecimentos comerciais localizados em São Borja e Itaqui, na Fronteira Oeste do RS.

Após receberem informações de que um Prisma estaria transportando mercadorias furtadas, os policiais abordaram o veículo na BR-285, em São Borja. O carro era conduzido por um idoso de 73 anos. Com ele, estavam duas passageiras, de 40 e 45 anos.

Ao realizarem uma revista no veículo, os policiais encontraram diversas sacolas com mercadorias contendo etiquetas antifurto. Ao serem questionados sobre a origem das mercadorias, os criminosos não souberam informar e alegaram não possuir notas fiscais.

Os três indivíduos, moradores de Santo Ângelo, que já tinham diversas passagens por furto, foram presos em flagrante.

