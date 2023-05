Economia Petrobras tem margem para reduzir gasolina em R$ 0,35; empresa prepara nova política de preços

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

O pedido do governo, porém, é para que a petroleira tenha cautela, já que a temporada de férias nos Estados Unidos está se aproximando e pode elevar o preço da gasolina Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma nova política de preços da Petrobras será anunciada em breve, segundo apurou o o jornal O Estado de S.Paulo, estimulada pela queda do petróleo no mercado internacional.

O pedido do governo, porém, é para que a petroleira tenha cautela, já que a temporada de férias nos Estados Unidos está se aproximando e pode elevar o preço da gasolina, combustível que está há 72 dias sem reajuste no Brasil.

Nesta quarta-feira (10), o presidente da empresa, Jean Paul Prates, esteve reunido com o presidente Lula, em Brasília, levando uma extensa agenda de possíveis mudanças – entre elas a da atual política de PPI (preços de paridade de importação), duramente criticada pela atual gestão, que se comprometeu a “abrasileirar” os preços da empresa.

De acordo com fontes ligadas à empresa, porém, nada será feito com pressa e alguns pontos ainda estão em discussão. A principal preocupação é a sucessiva alta da gasolina nos postos de abastecimento, que afeta fortemente a inflação oficial medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras estava 13% mais alto do que o preço internacional no fechamento de quinta-feira.

Desde o final de abril, o preço do combustível nas refinarias da empresa vem aumentando a defasagem positiva em relação ao Golfo do México, usado como parâmetro de preços pelos importadores.

A diferença chegou a atingir 21% no final da semana passada, refletindo o recuo do preço do petróleo e uma demanda mais fraca do que o esperado. Geralmente, a estatal reajusta o preço dos seus combustíveis quando a defasagem atinge dois dígitos, para cima ou para baixo.

De acordo com cálculos da Abicom, a Petrobras poderia reduzir o preço da gasolina em R$ 0,35 o litro para atingir a paridade com o mercado internacional. Na Refinaria de Mataripe, na Bahia, controlada pela Acelen, os reajustes são semanais nos seus produtos, o que faz a alta em relação ao preço externo ser de apenas 1%. Na última quarta-feira, a Acelen reduziu o preço da gasolina em R$ 0,0067 o litro.

No caso do diesel, a defasagem positiva nas refinarias da Petrobras é de 7%, abrindo espaço para queda de R$ 0,23, segundo a Abicom. Já na refinaria baiana, o diesel está mais barato no mercado interno, com defasagem negativa de 2%.

Gás de cozinha

O gás de cozinha, cujo preço se mantém em patamar alto e tem impacto na camada mais pobre da população, está com o preço 50,5% maior no Brasil do que no exterior, segundo levantamento do Cbie (Centro Brasileiro de Infraestrutura). O combustível está há 154 dias sem reajuste, ainda de acordo com a consultoria, e a expectativa é de que o preço também seja reduzido pela Petrobras nos próximos dias.

De acordo com o Cbie, a Petrobras poderia reduzir o preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) em R$ 1,07, o que pouco impactaria no preço ao consumidor, principalmente levando em conta que o último reajuste para baixo feito pela companhia não foi repassado na ponta.

No último levantamento feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o preço do gás de cozinha (GLP 13 quilos) subiu 0,5%, para R$ 108,13 na semana de 30 de abril a 6 de maio.

2023-05-11