Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Ele foi atingido em cheio pelo trem Foto: Reprodução Ele foi atingido em cheio pelo trem. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um homem de 64 anos foi atropelado por um trem na tarde do último sábado (2), enquanto tentava atravessar por um trilho na Vila Pescador, em Cubatão, no Litoral Sul de São Paulo. Ele foi atingido em cheio pelo trem.

Uma câmera de segurança do local registrou o ocorrido e mostrou a reação de choque das testemunhas presentes na região. No vídeo, é possível ver que o idoso chegou a levantar a mão antes de atravessar a linha férrea. O trem não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão com a vítima. As imagens ainda mostram testemunhas que estavam em um comércio assustadas com o impacto e levam as mãos à cabeça.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os presentes no local afirmaram que tentaram orientar a vítima a não ultrapassar a cancela do trilho, pois o veículo já estava se aproximando. Mas o homem seguiu mesmo assim.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem foi estabilizado na unidade e, na madrugada de domingo (3), foi transferido ao Hospital Santo Amaro (HSA), que atende casos de alta complexidade. Em nota, a assessoria do HSA informou que o paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado gravíssimo. O caso foi registrado como atropelamento pela Delegacia de Cubatão.

