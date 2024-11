Política Alexandre Ramagem vai depor na Polícia Federal sobre tentativa de golpe que envolve Bolsonaro

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ramagem atuou como diretor da Abin durante o governo Bolsonaro Foto: Reprodução Ramagem atuou como diretor da Abin durante o governo Bolsonaro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O delegado Alexandre Ramagem (PL-RJ) foi convocado para depor na Polícia Federal (PF), na tarde desta terça-feira (5), no âmbito da inquérito que apura a tentativa de golpe que supostamente envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Ramagem atuou como diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro e é investigado em outro inquérito, sobre o uso de um software ilegal para espionar inimigos políticos. O inquérito da tentativa de golpe averigua uma articulação do ex-presidente com integrantes das Forças Armadas para impedir a posse de Lula em 2023.

Há expectativa de que o inquérito seja concluído nos próximos dias, já que estaria na fase final. Ex-ministros e o próprio Bolsonaro podem ser indiciados.

Ramagem foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro (RJ), mas perdeu a eleição para Eduardo Paes (PSD), que foi reeleito. Na quarta (6), os investigadores vão tomar os depoimentos de um general e coronéis, que ainda não prestaram esclarecimentos.

Os coronéis ouvidos serão Anderson Lima e Carlos Geovani. Ambos foram indiciados semana passada em inquérito policial militar. Os novos depoimentos foram marcados pela PF a partir da análise de material apreendido ao longo das investigações, e há indícios de uma conexão entre o suposto aparelhamento da Abin e a tentativa de golpe de Estado. Há expectativa que a PF finalize a investigação neste mês de novembro.

A PF deve concluir que há indícios do envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na elaboração de uma minuta golpista discutida em reuniões realizadas no Palácio da Alvorada após a eleição de 2022, quando Bolsonaro saiu derrotado das urnas. Depoimentos à PF revelaram reuniões entre autoridades para uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/alexandre-ramagem-vai-depor-na-policia-federal-sobre-tentativa-de-golpe-que-envolve-bolsonaro/

Alexandre Ramagem vai depor na Polícia Federal sobre tentativa de golpe que envolve Bolsonaro

2024-11-04